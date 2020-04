Für Kids der Hammer: Die Lieblingshelden treffen und täglich spielend lernen mit Sky Q (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Q hat sie alle: die großen Lieblinge der Kids, die schönsten Familienfilme und die coolsten Lernprogramme auf einer Plattform - Animationshits für die gesamte Familie wie "Pets 2", "Ice Age 3", oder "Horton hört ein Hu!" jederzeit auf Abruf - Die Helden der Kinder in Serie: Komplette Staffeln der besten Kinderserien und Cartoons wie Biene Maja, Wickie, Heidi, Paw Patrol und Spongebob Schwammkopf - Sender, die alle lieben: Junior, Boomerang, Cartoon Network sowie ganz neu Nick Jr. und NickToons mit kindgerechter Unterhaltung schon ab dem Vorschulalter - Neu auf Sky Q: Die YouTube Kids App mit Lernvideos, Serien und Cartoons und Hörspielen für jeden Geschmack - Mit dem Kids Mode auf Sky Q können Kinder ausschließlich auf Inhalte aus dem Kids-Bereich zugreifen9. April 2020 - Sky Q hat sie alle: Die Helden, die Kids lieben, die schönsten Familienfilme, die beliebtesten Sender, die coolsten Lernprogramme und Apps - alle gemeinsam auf einer Plattform.Mit Animations-Blockbustern wie "Pets 2", "Ice Age 3", "The Lego Movie 2", "Hotel Transsylvanien 1-3", oder "Horton hört ein Hu!" sorgt Sky für die perfekte Couchkino-Atmosphäre in den Osterferien.Mit Sky Q treffen Kids zudem täglich ihre größten Serienlieblinge, auf Abruf und auf den Sendern Junior, Boomerang und Cartoon Network. Junior lockt mit Klassikern wie "Biena Maja", "Wickie", "Heidi", "Miffy" und Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf". Auf Boomerang stehen Serienhelden wie "Scooby-Doo und wer bist Du?", "Lamput" und die "Yabba Dabba Dinos" zur Wahl. Auf Cartoon Network freuen sich "Ben 10", die "DC Super Hero Girls" und "Craig of the Creek" auf viele junge Zuschauer.Ab sofort ist das Sky Programm mit Nick Jr. und NickToons zudem um zwei weitere starke Sender reicher. Nick Jr. ist die perfekte Verbindung aus einem kunterbunten Spielplatz für Kinder und einer vertrauensvollen Marke für Eltern. Kids dürfen sich hier etwa auf die Neuauflage von "Blue's Clues" und Helden wie "PAW Patrol", "Top Wing" oder "Blaze und die Monster-Maschinen" freuen. Auf NickToons, dem Sender für Action, Humor und Abenteuer feiern die jungen Zuschauer ein Wiedersehen etwa mit "SpongeBob Schwammkopf", "Willkommen bei den Louds" oder "Lego City Adventures".Ebenfalls neu auf Sky Q ist YouTube Kids. Die App bietet Videos zu vielen verschiedenen Themen, die Kindern dabei helfen, die Welt um sich herum zu entdecken, etwas Neues zu lernen - oder die einfach nur Spaß machen. Da sich Vorlieben unterscheiden, gibt es bei YouTube Kids Programmangebote für jeden Geschmack: von Lernvideos über Cartoons bis hin zu Hörspielen. Die YouTube Kids App finden Sky Q Kunden in der Navigationsleiste unter dem Menüpunkt "Apps".Kids Mode für eine kindgerechte BedienoberflächeMit dem Kids Mode, der direkt über die Kids Sektion anwählbar ist, wird die Sky Q Plattform besonders familienfreundlich. Einfach Jugendschutz-PIN eingeben, schon wechselt Sky Q auf eine bunte, kindgerechte Bedienoberfläche. Mit aktiviertem Kids Mode können Kunden ausschließlich auf lineare Sender, On Demand Inhalte und Aufnahmen aus der Kids-Sektion zugreifen. Der Kids Mode bleibt auch nach dem Ausschalten der Sky Q Box eingeschaltet und wird erst durch die erneute PIN-Eingabe deaktiviert. Mit der Home-Taste gelangt man im Kids Mode direkt in den Kids-Bereich und die Suche-, Voice- und Dreipunktetaste sind nicht aktiv. Mit Betätigen der Sky Taste werden nur Kids-Aufnahmen angezeigt.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Mit Sky Q finden Eltern für ihre Kinder jederzeit das perfekte Entertainment- und Edutainment-Angebot, sei es auf linearen Sendern, auf Abruf oder per App. Und der Kids Mode sorgt dafür, dass die jungen Zuschauer nur Programme sehen, die sie verstehen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der Familien viel Zeit zuhause verbringen, bietet Sky Q damit sicheres Entertainment für Kids."Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie YouTube, Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. 