Für Jung und Alt wäre ein Nein zum Rentenpaket besser (FOTO)

Berlin (ots) -Die Rentenpläne der Bundesregierung bringen die gesetzlicheAltersvorsorge aus dem Gleichgewicht. Das hat jetzt auch derBundesrechnungshof der Regierungskoalition schwarz auf weißbescheinigt. Um einen breiten Konsens zur nachhaltigen Reform desRentensystems zu erarbeiten, hat die Bundesregierung eine Kommissioneinberufen, deren Bericht 2020 vorliegen soll. Aber schon jetztsollen mit der sogenannten 'doppelten Haltelinie' tiefgreifendeEingriffe beschlossen werden, die künftig kaum finanzierbar sind undzudem einseitig zu Lasten der jüngeren Generationen gehen. DieInitiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ruft die Abgeordnetendes Deutschen Bundestages daher zu Einsicht um Umkehr auf. DerGesetzgeber sollte neue Rentengesetze erst beraten und verhandeln,wenn die Ergebnisse der Rentenkommission vorliegen. Es gibt derzeitkeinen aktuellen Handlungsdruck. Im Gegenteil: Ohne die von derRegierung vorgeschlagenen Reformen stünden Beitragszahler und Rentnerbis 2025 finanziell besser da.INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr appelliert daher an denBundestag: "Stoppen Sie das Rentenpaket. Die Zukunft Deutschlandswird aus Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Infrastrukturgemacht - nicht aus Wahlgeschenken. Für Jung und Alt wäre ein Neinzum Rentenpaket besser."Warum das Rentenpaket ungerecht ist und wie die INSM heute dieAbgeordneten des Bundestages zum Stopp des Rentenpakets auffordert,erfahren Sie unter www.insm.de.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deDie Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteilichesBündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für dieGrundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibtAnstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wirdvon den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industriefinanziert.