- Eine ungewöhnliche Veranstaltung, die zum ersten MalAutos, Original-Objekte und einzigartige Dokumente in Zusammenhang mit derGeschichte des Automobils des Fürstentums Monaco im Rahmen einer Ausstellungvorstellt.- Mehr als 50 fürstliche- und historische Fahrzeuge, die am Grand Prix vonMonaco oder an der Monte-Carlo Rally teilgenommen oder diese gewonnen haben,sind im Rahmen dieser Ausstellung zu sehen.- Der Automobil-Club von Monaco stellt für die Ausstellung unveröffentlichteArchive bereit, darunter einige, die der Öffentlichkeit noch nie präsentiertworden sind.Das Fürstentum von Monaco verfügt aufgrund seiner Vielfalt an wirtschaftlichemund sozialem Leben, einer idealen geografischen Lage und einer einzigartigenSport-Vergangenheit bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts über eine engeVerbindung zum Automobilsektor.Zum ersten Mal wird eine gemeinsame Ausstellung zahlreicher Raritäten in demRavel-Raum des Grimaldi Forums, dem internationalen Kulturzentrum von Monaco,stattfinden.Mehr als fünfzig einzigartige Fahrzeuge, deren Stammbaum (Fahrzeuggestellnummer,Preis-Rang usw.) vom Organisationsausschuss authentifiziert wurde, werden denBesuchern die Vielfalt der Automobilgeschichte des Fürstentums vor Augen führen.Neben den Fahrzeugen, können die Besucher nicht nur Objekte aus dieser Zeit,sondern auch seltene Dokumente und unveröffentlichte Fotos und Videos inZusammenhang mit der Fürstenfamilie, Rennfahrern aus Monaco und zwei legendärenRennen, dem Grand Prix von Monaco und der Monte-Carlo Rally, bewundern.Das Event wird durch den Fürstenpalast, den Automobil-Club von Monaco und denAutomobil-Club von Frankreich unterstützt, die zusammen mit dem Generalkuratorund dem Grimaldi Forum die Organisation der Veranstaltung, deren Besucher dieausgestellten Kulturerbe-Objekte fast zwei Monate lang besichtigen können,übernommen haben."Obwohl Monaco für den Automobilsektor von besonderer Bedeutung ist, ist es daserste Mal, dass eine solche Retrospektive organisiert wird", sagt SylvieBiancheri, die Generaldirektorin des Grimaldi Forums von Monaco. Nach der sehrerfolgreichen Ausstellung über Dali im vergangenen Sommer suchte man anlässlichder bevorstehenden Feier des 20jährigen Bestehens des Grimaldi Forums nach einerweiteren wirksamen Idee. Das Thema schien uns sehr naheliegend, und nachzweieinhalb Jahren Arbeit freuen wir uns nun, dass das Projekt Form annimmt.Diese ungewöhnliche Veranstaltung ist allerdings mehr als eine reineAutomobilausstellung, denn sie trägt die unverkennbare künstlerische undkulturelle Handschrift, die alle unsere bedeutenden Veranstaltungen prägen."Monaco und das Automobil von 1893 bis heute ist eine Veranstaltung, die Erfolghaben wird", sagt Rodolphe Rapetti, Generalkurator der Ausstellung,Generalkurator für Kulturerbe der Domaines Nationaux und der Museen vonCompiègne und Blérancourt. "Zunächst ist die einzigartige Verbindung zwischenMonaco und dem Automobilsektor seit dem Ende des 19. Jahrhundertserwähnenswert." Außerdem ist die besondere Qualität der Ausstellung vonBedeutung, denn sie präsentiert Raritäten, die starke Emotionen in allenBesucher-Generationen auslösen werden. Die Ausstellung wird die gesamteAutomobilgeschichte an den Besuchern vorbeiziehen lassen."ÜBER DAS GRIMALDI FORUM MONACODas Kongress- und Kulturzentrum des Fürstentums Monaco, dass an seinembesonderen Design erkennbar ist, bietet ein modulares Ausstellungsgelände von 70000 m2 auf der Seeseite, das etwa 3 000 Personen aufnehmen kann. Im Jahr 2019empfing es bei 100 Veranstaltungen 250 000 Besucher. Im Rahmen seinesKulturprogramms (Ausstellungen, Musik und Tanz) organisiert das Grimaldi Forumjeden Sommer eine große, thematisch breit gefächerte Ausstellung (etwa über einebedeutende künstlerische Bewegung, ein Thema in Zusammenhang mit dem Kulturerbeoder der Zivilisation bzw. anderen Themen, die die Erneuerung künstlerischenSchaffens zum Ausdruck bringen). Dank seiner Wanderausstellungen ist dasGrimaldi Forum auch ein international anerkanntes Zentrum, das Monaco im Auslandpräsentiert.Die vollständige Fahrzeugliste sowie die ausgestellten Dokumente und Objektewerden auf der Pressekonferenz vom 26. März im Rahmen des Automobil-ClubsFrankreich, Place de la Concorde, Paris, bekanntgegeben.Praktische Hinweise: Eintrittskarte: EUR 11, Eintritt kostenlos unter 18Jahren. Es wird auch ein Gruppentarif angeboten.