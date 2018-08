Für Heidi Klum ist Gwen Stefani ein Vorbild (FOTO)

Hamburg (ots) -Auch Megastars haben Ikonen: "Ich denke bei vielen Frauen, die ichtreffe - wow, die zieht sich super an!", sagt Heidi Klum, 45, imInterview mit GALA (Heft 35/2018, ab morgen im Handel). "Gwen Stefanizum Beispiel. Gwen ist eine Trendsetterin. Eine starke Frau, die ichsuper toll finde." In Sachen Alltagstauglichkeit macht Heidi Klum beider Mode der 48-jährigen US-Sängerin allerdings Einschränkungen. "Esist natürlich schwierig, rumzulaufen wie Gwen Stefani. Nicht jedeFrau kann so ins Office gehen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell