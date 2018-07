Für HD+ Kunden: RTL UHD zeigt exklusive Fußballspiele in Ultra HD

Unterföhring (ots) - Bei RTL UHD rollt der Ball gleich vier Mal inUltra HD // HD+ ist exklusiver Verbreitungspartner via Satellit //Erweitertes Angebot ist für HD+ Kunden mit UHD-TV ohne ZusatzkostenempfangbarNach der Fußball-WM rollt der Ball weiter - und das auch in UltraHD, denn die Mediengruppe RTL Deutschland erweitert ihrUHD-Formatangebot und zeigt auf RTL UHD vier exklusive undhochauflösende Fußballhighlights. Alle Spiele werden mit HDRausgestrahlt. HD+ ist dabei, wie bereits bei der Formel 1, exklusiverVerbreitungspartner. Dank dieser Partnerschaft könnenSatelliten-Zuschauer mit HD+ immer mehr hochwertige Serien-, Show-und Sporthighlights in einer begeisternden Bildqualität ohneZusatzkosten genießen.Den Anfang macht am 5. August 2018 das Freundschaftsspiel zwischenRekordmeister FC Bayern München und Manchester United in der AllianzArena in der bayerischen Landeshauptstadt. Die Übertragung startet um20:00 Uhr. Ein weiteres UHD-Highlight wird am 28. August dasAbschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern München sein.Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich die exklusiven TV-Rechte amAufeinandertreffen des amtierenden deutschen Meisters gegenSchweinsteigers aktuellen Verein, Chicago Fire, gesichert.Darüber hinaus wird auch die DFB-Elf bei RTL UHD zu sehen sein.Auftakt dazu ist am 9. September 2018 das Freundschaftsspiel gegenPeru in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Heimstadion der TSG 1899Hoffenheim). Am 15. November trifft die deutsche Mannschaft dann inder Red Bull Arena in Leipzig auf Russland.UHD-Fans kommen damit immer mehr auf ihre Kosten: RTL UHD istneben UHD1 by HD+ und Travelxp 4k bereits das dritte UHD-Angebot,welches über Satellit exklusiv nur mit HD+ zu sehen ist. HD+ greifthierbei auf die langjährige UHD-Erfahrung der MX1 zurück.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ EmpfangsgerätVoraussetzung für das TV-Erlebnis der Extraklasse ist nebenSatelliten-Empfang ein UHD-Fernseher. Ferner benötigen Zuschauer einHD+ Modul, einen HD+ UHD-Receiver oder ein HD+ TVkey mit aktivem HD+Sender-Paket.RTL UHD finden HD+ Kunden auf Kanalplatz 319 (kann je nachTV-Hersteller abweichen).Die Empfangsparameter von RTL UHDSatellit: ASTRA 1KR, 19,2° OstTransponder: 1.013Frequenz: 11391,25 Mhz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sDatenrate: 20 Mbit/s FEC 5/6Wenn das UHD-TV-Gerät das von RTL UHD verwendete HDR-VerfahrenHybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer alle Spielezudem mit mehr Farben und einem höheren Kontrastumfang.Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittagund weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationenunter www.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durchattraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zubegeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalteaus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie dieUHD-Events der Sender. Mehr Informationen unterhttp://www.hd-plus.de/uhdRückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell