Für die Gesundheitspioniere - vitaliberty stellt FiTS vor

Mannheim (Dtl.)/Austin (Texas, USA) (ots) - Auf der Festival- undKonferenzveranstaltung South by Southwest (SXSW) in Austin (Texas),der weltweit größten Plattform für Start-ups, präsentiert vitalibertyin den kommenden Tagen die neue App FiTS. Mit FiTS wird Ende desJahres 2017 ein Produkt auf den Lifestyle- und Gesundheitsmarktkommen, das neueste Technologien, durchdachtes Design und fundiertewissenschaftliche Erkenntnisse aus Sport und Psychologie für denEndanwender vereint. FiTS wird keine weitere Fitness-App sein,sondern ein individuelles Motivationsprogramm für mehr Fitness.Schweinehunde dieser Welt - nehmt euch in AchtEgal ob mehr Sport, weniger Süßes oder früher ins Bett gehen - zuwenig klappt. Viele scheitern jedoch nicht am guten Vorsatz, sondernan den vielen verlockenden kleinen Fallen und Ausreden im Alltag.vitaliberty tritt an, um Millionen Menschen dabei zu unterstützen,sich gesünder zu verhalten. Um die inneren Schweinehunde dieser Weltbesiegen zu können, haben die Gesundheitsexperten von vitalibertyFiTS entwickelt, das mithilfe intelligenter Datenanalyse und aufBasis wissenschaftlich fundierter psychologischer Modelle einkomplett individuelles Fitness- und Motivationsprogramm darstellt.Das wöchentlich individualisierte Trainingsprogramm wird gezielt mitkontextuellen Inhalten und Informationen angereichert, welche denNutzer nachhaltig zu einem besseren und alltagsintegriertenFitnessverhalten motivieren. Im Gegensatz zu den existierendenAngeboten im Markt setzt FiTS auf die Etablierung vonfitnessbezogenen Verhaltensroutinen anstelle einer eindimensionalzielfokussierten und unrealistischen Perspektive á la "in sechsWochen zum Waschbrettbauch".Auf dem SXSW - der Plattform für das internationale Publikum -wird präsentiertAls eines von zehn ausgewählten Unternehmen der deutschenDelegation Baden-Württemberg ist die vitaliberty mit FiTS auf demSouth by Southwest (SXSW) vertreten. Die außergewöhnlicheVeranstaltung findet jedes Jahr im März in Austin, Texas, statt. Siebietet Firmen in den Bereichen Musik, Film und interaktiven Medieneine Plattform sich zu präsentieren und sich vor einem offenen, aberauch kritischen internationalen Publikum zu beweisen.Mit verschiedenen Präsentationen und einem kurzen Pitch vor einerhochkarätigen Jury wird FiTS - Dein Motivationsprogramm für mehrFitness - dem internationalen Publikum präsentiert. Die Zuhörerwerden zugleich auch Zielgruppe sein. Denn FiTS ist gedacht fürjedermann und jede Frau, die alte Gewohnheiten ändern wollen, gesundbleiben möchten und den kleinen Fallen des Alltags einen Strich durchdie Rechnung machen wollen.FiTS ist für die Normalos, nicht für die ExtremenFiTS richtet sich in individueller Art und Weise an den jeweiligenNutzer. So weiß die App unter anderem, wenn man beispielsweise in denletzten zwei Wochen keinen Sport gemacht hat und reagiert darauf.FiTS passt den Trainingsplan individuell an und bringt den Nutzer mitCharme, guten Inhalten und der richtigen Portion Motivation wiederauf die richtige Bahn.Sollte man einmal absolut keine Lust haben sich zu bewegen oderauf dem Weg zur Arbeit ein bisschen Zeit haben, stehen viele weiterepassende Inhalte, wie Rezepte und ausgesuchte Artikel zuverschiedenen Themen zur Verfügung. FiTS passt sich den Vorliebenaber auch dem Fitnesslevel an, erkennt persönliche Hindernisse undzeigt nur Dinge, die wirklich interessieren.FiTS entwickelt sich mit dem Anwender weiter und wird damit nachund nach zu einem ganz persönlichen Fitness-Magazin.Wer ganz vorne mit dabei sein möchte, registriert sich für dieBETA Version unter www.joinFiTS.com.Über die vitaliberty:Die Vision der vitaliberty GmbH ist es, Menschen eine hoheLebensqualität und Vitalität über die gesamte Lebensspanne zuermöglichen. Dieses Ziel verfolgt vitaliberty mit innovativen,motivierenden und zielgruppengerechten Lösungen im Bereich desbetrieblichen und persönlichen Gesundheitsmanagements. (Infos:www.vitaliberty.de)In diesem Jahr wird vitaliberty mit dem neuen Produkt FiTS denEndkonsumentenmarkt erschließen, um gezielt gesunde Lebensweisen ingeliebte Hobbys zu verwandeln. FiTS ist ein individuelles Fitness-und Motivationsprogramm, das mithilfe intelligenter Datenanalyse undauf Basis wissenschaftlich fundierter psychologischer Modelleentwickelt wird. Dazu wird das wöchentlich individualisierteTrainingsprogramm gezielt mit kontextuellen Inhalten undInformationen angereichert, die den Nutzer nachhaltig zu einembesseren und alltagsintegrierten Fitnessverhalten motivieren.Trailer zu FiTS und FiTS Beta Registrierung unter:www.joinFiTS.com und https://www.facebook.com/fitwithfits/Pressekontakt:Presseteam vitaliberty GmbHTelefon +49 621 15 02 14 - 14eMail: presse@vitaliberty.deWebsite: www.vitaliberty.deOriginal-Content von: vitaliberty GmbH, übermittelt durch news aktuell