Für Frieden, Freiheit und Demokratie: Über die Gründung des Reichsbundes durch Erich Kuttner und die Entwicklung zum Sozialverband SoVD / Presseeinladung (FOTO)

Berlin (ots) -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und der Sozialverband
Deutschland SoVD laden Sie herzlich zu einer gemeinsamen
Veranstaltung zur Erinnerung an den Widerstandskämpfer und Gründer
des Reichsbundes Erich Kuttner ein:

Für Frieden, Freiheit und Demokratie:
Über die Gründung des Reichsbundes durch Erich Kuttner und die
Entwicklung zum Sozialverband SoVD

Donnerstag, 14. Juni 2018, 19 Uhr
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Zweite Etage, Saal 2B

Auf Initiative des verwundeten Weltkriegssoldaten Erich Kuttner
wurde 1917 in Berlin der "Bund der Kriegsbeschädigten und
Kriegsteilnehmer" gegründet. Aus ihm erwuchs der Sozialverband
Deutschland (SoVD). Es ging dem Gründervater von Beginn an nicht
allein um soziale Leistungen. Er wollte auch wachhalten, was moderner
Krieg bedeutet. Deshalb setzte sich die neue Kriegsopferorganisation
gleich zu Beginn für die erste deutsche Demokratie, die Weimarer
Republik, ein. Und dies bedeutete harte Auseinandersetzungen mit
ihren Gegnern. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten
leistete Kuttner, der auch Jude war, Widerstand, zunächst als
Emigrant in den Niederlanden, später als Korrespondent im Spanischen
Bürgerkrieg. 1942 wurde er von der Gestapo festgenommen und ein
halbes Jahr darauf im KZ Mauthausen ermordet. Die Idee Kuttners lebt
jedoch weiter: Schon kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm
der von ihm gegründete Sozialverband die Arbeit wieder auf und
gestaltet bis heute das politische und gesellschaftliche Leben in
Deutschland mit.