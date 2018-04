Für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger / BayernSPD sagt Nein zum bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG) / Aktives Engagement in einem Bündnis gegen das PAG

München (ots) - Verwanzen, beschlagnahmen, bespitzeln - DieBayernSPD sagt Nein zum geplanten Polizeiaufgabengesetz (PAG) inBayern. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl undLandesvorsitzende Natascha Kohnen sagte nach der heutigenTelefonkonferenz des Präsidiums der BayernSPD:"Die SPD steht für einen starken Staat, der die Freiheitsrechteder Bürgerinnen und Bürger achtet. Das ist eine Grundbedingung fürdas Vertrauen der Menschen in politisches Handeln. Dieses Vertrauenschwindet mit diesem Gesetzentwurf. Wir werden es der CSU-geführtenStaatsregierung aber nicht durchgehen lassen, dass sie dieFreiheitsrechte noch weiter einschränkt. Das geplantePolizeiaufgabengesetz bedeutet massive Eingriffe in die Grundrechte."Das Präsidium der BayernSPD lehnte per Beschluss nicht nur dasgeplante Gesetz ab, sondern stimmte auch für ein aktives Engagementin einem Bündnis gegen das PAG. Natascha Kohnen dazu:"Als BayernSPD nehmen wir unsere Rolle als größteOppositionspartei an. Wir werden uns gegen dieses Gesetz wehren. Auchüber einen Gang vors Verfassungsgericht denken wir nach. Denn esbestehen erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit, der PolizeiBefugnisse zu übertragen, die bisher dem Verfassungsschutzvorbehalten waren."Die Überwachungsbefugnisse der Polizei sind in den vergangenenzwanzig Jahren permanent ausgeweitet worden. Die Staatsregierung hates aber bisher versäumt darzulegen, ob diese neuen Befugnisse auchtatsächlich höhere Aufklärungsraten nach sich gezogen oder Straftatenverhindert haben. Generalsekretär Uli Grötsch, MdB, fordert dahereine sicherheitspolitische Bilanz, bevor der Weg in denÜberwachungsstaat fortgesetzt werde:"Die bayerische Polizei ist jetzt schon nicht hilflos, sondernbereits in der Lage, ihre Aufgaben gut zu erledigen, sonst wäreBayern nicht das sicherste Bundesland. Bayern hat aber durch dieVersäumnisse der CSU ein Vollzugsproblem: Es gibt zu wenig Personal,zu wenig Kooperation und Abstimmung zwischen Polizei, Justiz undVerwaltung. Die Gesetze immer weiter zu verschärfen ergibt nur einenSinn, wenn die Verschärfungen angemessen sind. In unseremdemokratischen Rechtsstaat brauchen wir die Balance zwischenSicherheit und Freiheit. Dieser Gesetzentwurf gefährdet dieFreiheit."Pressekontakt:Ino KohlmannPressesprecher BayernSPDOberanger 3880331 MünchenT 089-23171155www.bayernspd.de/pressetwitter.com/IKohlmannfacebook.com/ino.kohlmannOriginal-Content von: BayernSPD, übermittelt durch news aktuell