Für Experten aus aller Welt ist LG SIGNATURE die Referenz

Prominente Trendsetter sind sowohl beruflich und privat zu Fansder LG SIGNATURE Produkte geworden - für sie die perfekte WahlSeoul (ots/PRNewswire) - Seit der offiziellen Markteinführung 2015arbeitet LG SIGNATURE mit weltweit renommierten Experten aufverschiedenen Gebieten wie Mode, Innenarchitektur und Gastronomiezusammen. In Singapur veranstaltete das Unternehmen jetzt einexklusives High-Society-Event mit prominenten Trendsettern aus allerWelt. LG lud mehr als 100 Gäste ein (darunter Medienvertreter,High-Society-VIPs und Experten), um die Spitzenprodukte der Marke inVerbindung mit kompromisslosem Design herauszustellen. Dabei habeninternationale Designer, Architekten und Gastronomieexperten ihreVorliebe für LG SIGNATURE Produkte zum Ausdruck gebracht - nicht nurfür sie persönlich, sondern auch als Kundenempfehlung. ZumProduktsortiment gehören ein OLED TV, ein Kühlschrank, eineWaschmaschine sowie ein Luftreiniger. Bei professionellenTrendsettern hat sich die Ultra-Premium-Luxusmarke von LG Electronicsdamit als bevorzugte Marke etabliert.Die Pressemitteilung im interaktiven Multimediaformat finden Siehier: https://www.multivu.com/players/English/8437051-lg-signature-global-experts/Der LG SIGNATURE OLED TV W glänzt durch ein einzigartiges"Wallpaper"-Design, das sich nahtlos in alle Interieur-Umgebungeneinpasst und damit zum Schmuckstück in jedem Raum wird. AndreaSavage, Gesellschafterin des preisgekrönten Studios fürInnenarchitektur Design Intervention, gestaltet schlüssige,funktionelle Wohnbereiche ohne Kompromisse bei der allgemeinenÄsthetik. Sie empfiehlt allen ihren Kunden den LG SIGNATURE OLED TVW: "Früher haben Innenarchitekten versucht, einen Fernseher zuverstecken. Aber dieser TV wird Teil des Décors." Stararchitekt undInterior Designer Hadi Teherani ist begeistert, wenn sich Funktionund Design zu einem Gesamtkonzept verbinden: "Der Fernseher, der sominimal wie ein Stück Papier daherkommt - er ist einfach perfekt inseiner technischen Aussage. Das Bild ist so scharf, es zieht dich indeinen Bann." Gastronomieexperten aus aller Welt loben die Funktionund das Design des LG SIGNATURE Kühlschranks. "Ich mag, dass der ganzaus Edelstahl gefertigte Kühlschrank solide und hochwertig ist.Lebensmittel bleiben frisch, da er luftdicht schließt. Der Fresh AirFilter mit Luftumwälzung dient der Hygiene im Innenraum desKühlschranks, indem die Innenluft desodoriert wird. Ich binbegeistert von den tiefen, breiten Schubfächern. Ich hatte noch nieeinen Kühlschrank mit so geräumigen Schubfächern", erläutert LeslieTay, preisgekrönter Food-Blogger und TV-Moderator. Auch ArchitektHadi Teherani, für den wahre Kunst die Kombination aus Design undmaximaler Funktionalität ist, schätzt das klare und futuristischeDesign des LG SIGNATURE Kühlschranks, das der Küche einen besonderenStil verleiht. Beeindruckt ist er von der InstaView(TM)Door-in-Door(TM) Funktion, einer dunklen Glasfront, die durchAnklopfen durchsichtig wird - für ihn eine Inspiration für einenneuen Ansatz beim Einblick in Frische.Die LG SIGNATURE Waschmaschine ist ein bevorzugtes Produktinternationaler Modedesigner. Sie glänzt durch eine wunderschöne,luxuriöse Emaillebeschichtung, und die TWINWash(TM)-Funktionermöglicht zwei gleichzeitige Waschgänge. Für Beatrice Tan,Kreativdirektorin des Frauenmodelabels KLARRA, ist die Textilpflegevon höchster Bedeutung. Nach ihren Worten hilft ihr "TWINWash(TM)nicht nur dabei, "Zeit zu sparen", sondern "empfindliche Textilienkönnen sogar in einer separaten Trommel gewaschen werden." FürArchitekt Hadi Teherani ist auch die Centum System(TM) Technologieein besonderes Highlight: "Die Waschmaschine läuft fast geräuschlos.Bei meiner alten Waschmaschine vibrierte im Schleudergang der gesamteWaschraum. Die LG SIGNATURE Waschmaschine ist sehr komfortabel - so,als ob man ein Luxusauro fährt, bei dem man die Dämpfung gar nichtmitbekommt."Der LG SIGNATURE Luftreiniger sorgt für saubere und frische Luft.Sein formschönes Design wird von renommierten Designern aus allerWelt hoch gelobt. "Seit ich Kinder habe, ist für mich derLuftreiniger nicht mehr wegzudenken! Er filtert die Luft perfekt, undbesonders angetan bin ich von dem Rain View-Fenster, das mit demsanft plätschernden Regen für Entspannung sorgt", sagte AndreaSavage.Klicken Sie auf die folgenden Links, um die Meinung von Expertenaus aller Welt über die LG SIGNATURE Produkte zu hören:Andrea Savage: http://prestigeonline.com/sg/videos/-/video-lg-signature-special-design-intervention-andrea-savage/Beatrice Tan: http://prestigeonline.com/sg/videos/-/video-lg-signature-special-beatrice-tan-fabric-work-unwind/Leslie Tay: http://prestigeonline.com/sg/property-decor/-/food-loving-dr-leslie-tay-true-renaissance-man/Hadi Teherani: https://www.gq-magazin.de/unterhaltung/promotion/lg-signature-futuristisches-wohnen-mit-hightech-komfortInformationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereinigt das Beste an Technologie und Design von LG unter einer Marke und bietet Verbrauchern damit eine Auswahl, die sich durch raffinierte Eleganz und erstklassige Leistung auszeichnet. Zum Spektrum der LG SIGNATURE Produkte gehören der Kühlschrank InstaView Door-in-Door(TM), die Waschmaschine TWINWash(TM), ein Luftreiniger und das preisgekrönte TV-Gerät "Wallpaper" OLED TV W. Alle LG SIGNATURE Produkte haben eines gemeinsam: Sie bieten kompromisslose Qualität und konzentrieren sich auf das Wesentliche. LG SIGNATURE Produkte haben eine ganze Reihe von Preisen der Branche für technische Innovationen und ausgefeiltes Design gewonnen. Dazu gehörten unter anderem der CES Best of Innovation Award 2017, der iF Gold Award 2016 und der Red Dot Design Award 2016.