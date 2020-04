"Für Euch da": Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern im SWR Fernsehen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Palmsonntag der ev. Pfingstweide-Gemeinde in Ludwigshafen / Ev. Gottesdienst aus Dresden / Gottesdienst aus Rom mit Papst Franziskus und dem Segen "Urbi et Orbi" / Jüdischer Gottesdienst zum Pessachfest aus FrankfurtDas SWR Fernsehen ändert das Programm und sendet regionale Gottesdienste aus Rheinland-Pfalz, anderen Bundesländern sowie aus Rom. Am Palmsonntag, 5. April, 10:15 Uhr, findet ein Gottesdienst der evangelischen Pfingstweide-Gemeinde in Ludwigshafen statt. Beteiligt ist auch die benachbarte katholische St. Albert-Gemeinde. Der evangelische Gottesdienst aus der Unterkirche der Frauenkirche in Dresden ist am Karfreitag, 10. April, 10 Uhr, zu sehen. Am Ostersonntag, 12. April, übernimmt das SWR Fernsehen um 11 Uhr den Gottesdienst mit Papst Franziskus aus Rom und den anschließenden Segen "Urbi et Orbi". Eine jüdische Gottesdienstfeier zum Pessachfest wird am Ostermontag, 13. April, aus der Westend-Synagoge in Frankfurt a. M. um 9:05 Uhr ausgestrahlt. Alle Gottesdienste sind im Anschluss auch in der ARD Mediathek (www.ARDmediathek.de) zu sehen.Das Angebot des SWR Fernsehen ermöglicht es Menschen im Südwesten, auch in diesen Zeiten an einem Gottesdienst teilnehmen und dabei Hoffnung, Trost und Geborgenheit finden zu können.Mitsing-Gottesdienst mit Liedtexteinblendung Der Gottesdienst am Palmsonntag aus Ludwigshafen wird gemeinsam von Pfarrer Paul Metzger und Presbyterin Tyfanie Nzila-Balley, Mitglied des Leitungsgremiums der Gemeinde, gestaltet. Als Gast ist Alexandra Heitz, Vorsitzende des Pfarreirats der katholischen St. Albert-Gemeinde im Stadtteil Pfingstweide, eingeladen. An der Orgel spielt Timo Benß, Heike Lehmann begleitet den Gottesdienst gesanglich. Die Liedtexte sind überwiegend aus dem ökumenischen Teil des katholischen Gotteslobs und des Evangelischen Gesangbuchs und werden erstmals live eingeblendet. Der Gottesdienst findet am 5. April, 10:15 Uhr, ohne Gemeinde statt. Verantwortlich für den Inhalt des Gottesdienstes aus Ludwigshafen-Pfingstweide ist der kirchliche Beauftragte Wolf-Dieter Steinmann.Gottesdienst zum PessachfestDas jüdische Pessachfest wird vom 8. bis 16. April 2020 gefeiert. Für Jüdinnen und Juden ist es eines der wichtigsten religiösen Feste des Jahres. An Pessach wird, in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Freiheit gefeiert und zugleich der Leidensgeschichte des jüdischen Volkes gedacht. Rabbiner Julian-Chaim Soussan von der jüdischen Gemeinde Frankfurt leitet durch diese besondere Liturgie, die vom Kantor seiner Gemeinde, Yoni Rose, feierlich vorgebetet wird. Der Gottesdienst fand aufgrund der Corona-Krise in Abwesenheit der Betergemeinschaft in der Westend-Synagoge in Frankfurt statt und wird als Aufzeichnung am 13. April, 9:05 Uhr, im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Es folgen am 19. und 26. April jeweils um 10:15 Uhr ein evangelischer Gottesdienst aus der St. Nicolai-Kirche in Lemgo sowie ein ökumenischer Gottesdienst aus der St. Martinus-Gemeinde in Hamburg-Eppendorf. Regionale Gottesdienstausstrahlungen im SWR Fernsehen werden bis 10. Mai 2020 fortgesetzt.ARD Mediathek: Die Gottesdienste sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek (www.ARDmediathek.de) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/gottesdienstePressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4562508 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell