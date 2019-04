Für Diabetiker ist Bier nicht gleich Bier

Baierbrunn (ots) - Menschen mit Diabetes, die hin und wieder gerneein Bier trinken, sollten mehrere Aspekte beachten. Zunächst spieltder Alkohol eine große Rolle. Vor allem wenn sie Insulin spritzenoder zuckersenkende Tabletten mit Sulfonylharnstoffen einnehmen:Alkohol bringt den Blutzucker durcheinander. Durch die Kohlenhydrateim Bier steigt der Zuckerwert erst einmal an, bevor ihn der Alkoholsinken lässt. "Oft kommt es dann nachts im Schlaf zur Unterzuckerungoder sogar noch am nächsten Vormittag", sagt Diabetesberater HelmutNussbaumer aus Burghausen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Für die Kohlenhydrate im Bier sollte man deshalb kein Insulinspritzen, häufiger den Zucker messen - und am besten vorab beim Arztden Umgang mit Bier & Co. klären.Wichtig zu wissen ist auch: In Bier steckt Malzzucker. Dieser gehtrasch ins Blut und treibt den Zucker hoch. Kohlenhydratarmes oder-reduziertes Bier und Leichtbier enthalten weniger Malzzucker undsind bei Diabetes die besseres Wahl. Leichtbier liefert auch wenigerAlkohol. "Den höchsten Malzzuckeranteil hat alkoholfreies Bier",erläutert Nussbaumer. Beim Brauen wird wenig davon vergärt, damit derAlkoholgehalt unter 0,5 Prozent bleibt.Ansonsten gilt die Faustregel: Je dunkler das Bier, desto mehrKohlenhydrate. Falls nichts gegen Alkoholkonsum spricht, ist einherbes norddeutsches Pils wegen des geringeren Malzzuckergehalts beiDiabetes eher geeignet.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 4/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell