Essen (ots) - Wie gut sind die sieben großen bundesweitenRestaurantführer wirklich? Wer könnte das besser beurteilen, als dieProfis aus der Gastronomie. In einer anonymisierten Umfrage desFachmagazins "Sternklasse" und der "GerolsteinerRestaurant-Bestenliste" wurden die 5000 besten Köche und Gastgeberdes Landes um ihre Meinung gebeten. Das Ergebnis fiel eindeutig aus:Der älteste und der jüngste Restaurantführer landeten auf Platz einsund zwei - und zwar mit deutlichem Abstand vor allen anderen Guides.Der spannenden Frage, wie Köche und Gastronomen die Leistungen derRestaurantführer einschätzen, geht seit sieben Jahren das Fachmagazin"Sternklasse" nach. In Zusammenarbeit mit der von dem bekanntenMineralwasser-Produzenten aus der Eifel herausgegebenen "GerolsteinerRestaurant-Bestenliste" werden alle darin gelisteten Restaurants umihre Meinung gebeten. Jeder der rund 5000 Betriebe, die in mindestenseinem der anerkannten Restaurantführer gelistet sind, iststimmberechtigt. In den Kategorien Kompetenz, Sorgfalt,Unabhängigkeit, Seriosität, Zuverlässigkeit und Informationsgehaltsind jeweils Punkte von 0 bis 100 und eine "Schulnote" zu vergeben.Welchen Stellenwert die Gastroführer in der Branche haben, ist amneuesten Umfrageergebnis deutlich abzulesen: mit Michelin und Gustohaben sowohl der älteste, als auch der jüngste Guide die Nase weitvorn. Auf Platz eins landete mit 89 Punkten (Schulnote 1) der inDeutschland seit 1910 vom französischen Reifenherstellerherausgegebene Guide Michelin, gefolgt vom Newcomer "Gusto", der für2017 mit seiner siebten Deutschland-Ausgabe erschienen ist. "Gusto"erhält mit 75 Punkten als einziger die Schulnote 2 und rangiert mit15 Punkten Abstand weit vor dem drittplatzierten "Gault & Millau".Dahinter folgen die Titel "Der Feinschmecker", "Varta-Führer" und"Aral Schlemmer-Atlas" sowie "Der Große Restaurant & Hotel Guide".Quelle: www.weinplaces.dePressekontakt:Verlag Gusto MediaMarkus OberhäußerSiemensstraße 1286899 Landsberg am LechTEL: 0049 (0) 8191- 91 57 852FAX: 0049 (0) 8191- 91 57 853mail@gusto-online.dewww.gusto-online.deOriginal-Content von: Verlag Gusto Media, übermittelt durch news aktuell