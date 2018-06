Für Buchfreunde spendieren Condor und JETZT EIN BUCH! ein Kilo Extra-Freigepäck (FOTO)

Hamburg (ots) -BUCH AN BORD - Wer will im Urlaub schon aufs Gewicht achten Wervom 1. Juli bis 31. August 2018 mit Condor verreist, erhält ein KiloExtra-Freigepäck für Lesestoff. Voraussetzung ist derAktions-Aufkleber auf dem Koffer. Und den gibt's ab sofort wieder invielen Buchhandlungen. Nebenbei kann man sich beim Abholen überpassende Reiselektüre informieren."Buch an Bord" ist eine Aktion von JETZT EIN BUCH! der Kampagneder deutschen Buchbranche in Kooperation mit dem FerienfliegerCondor. 2016 nahmen pro Aktionsmonat 17.500 Reisende an der Aktionteil, 2017 waren es bereits 20.000 glückliche Leserinnen und Leser.Übrigens: Die Aktionsaufkleber werden kostenlos verteilt, die Ausgabeist nicht an einen Buchkauf gebunden. Den Weg zu einer Buchhandlungin Ihrer Nähe zeigt die Buchhandlungs-Suchmaschinewww.buchhandlung-finden.deZusätzlich verlosen Condor und JETZT EIN BUCH! über dieFacebook-Seite www.facebook.com/jetzteinbuch eine Flugreise wahlweisenach Curaçao oder Kuala Lumpur für zwei Personen, zusammen mit einemBücherscheck über 250 Euro. Außerdem locken 20 Bücherschecks im Wertvon je 25 Euro.HintergrundinformationenDie Aktion "Buch an Bord" ist eine Kooperation von JETZT EIN BUCH!und Condor und läuft vom 1. Juli bis 31. August 2018. Mitmachenkönnen alle Fluggäste, die in diesem Zeitraum mit dem FerienfliegerCondor unterwegs sind (Check-in für einzelnen Flug imAktionszeitraum, gilt nicht für früheren Hin- oder späterenRückflug).Pressekontakt:"Buch an Bord":boxoffice PR, Dr. Kai HeldtTelefon: 040/300 337-03, E-Mail: kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, übermittelt durch news aktuell