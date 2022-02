Für Beyond Meat beginnt bald eine neue Ära

Investoren dürften hoffen, dass bei Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) bald eine erfolgreichere Ära beginnt. COVID-19 und die Pandemie sind nicht gerade der Nährboden gewesen, damit sich die Aktie erfolgreich entwickelt. Aber vielleicht passiert ja genau das jetzt.

Die Aktie von Beyond Meat hat zum Wochenstart jedenfalls ein Plus von 15,2 % hingelegt. Ein Analyst geht davon aus, dass für den Hersteller von Alternativprodukten wirklich bald eine neue Ära beginnt. Riskieren wir einen Blick darauf, was das bedeuten kann.

Beyond Meat: Neue Ära …?

Konkret ist es eine doch vergleichsweise schwammige Analyse aus dem Hause Barclays, die so etwas womöglich skizziert. Der besagte Analyst hat die Aktie von Beyond Meat auf „übergewichten“ hochgestuft und spricht davon, dass Besserung in Sicht sei. Durch die vielen neuen Partnerschaften in Restaurants gebe es die Möglichkeit, dass die Aktie einen Turbo hinlegt.

Insbesondere zum Jahreswechsel hat das Management von Beyond Meat ein solides Fundament für einen Turnaround hingelegt. McDonald’s startet den McPlant in einem doch deutlich größeren Filialkreis. Erste Tests haben gezeigt, dass das Interesse an diesem Burger ziemlich groß ist. Aber auch KFC und andere Partnerschaften, beispielsweise mit Pizza Hut, legen nach. Der Jahresstart dürfte daher die Reichweite bedeutend erweitern.

Alleine aufgrund des Restaurantgeschäfts ist daher eine neue Ära möglich. Andere Analysten sprechen alleine bei der Partnerschaft mit McDonald’s davon, dass bis zu 215 Mio. US-Dollar jährlicher Umsatz erreichbar erscheinen. Ein enormes Wachstumspotenzial lässt sich hier daher erkennen. Aber es beginnt vielleicht auch im Privatmarkt aufgrund dieser Partnerschaften eine neue Ära.

Vor allem durch einen Turbo in der Systemgastronomie gelingt es Beyond Meat womöglich, die Akzeptanz zu steigern. Wenn Verbraucher sehen oder schmecken, dass ihre beliebten Burger oder andere Fast-Food-Produkte durch den Einsatz von Alternativprodukten nicht geringwertiger sind, greifen sie vielleicht auch zu Hause häufiger zu den Alternativen. Die Erweiterung der Bekanntheit und Akzeptanz durch starke Partnerschaften ist für mich jedenfalls ein zweites großes Thema.

Es geht um die langfristige Akzeptanz

Wichtig ist jedoch, dass wir bei Beyond Meat eines nicht vergessen dürfen: Es geht langfristig um die Akzeptanz. Kurzfristige Impulse sind das eine. Aber eine nachhaltige Veränderung zu bewirken, das ist die Mission des Managements. Konkret bedeutet das, dass auch das Interesse an den Burgern von McDonald’s oder an den Hähnchenalternativen bei KFC nicht nur kurzlebig sein darf.

Die gesamte Investitionsthese bei Beyond Meat basiert schließlich auf dieser Annahme. Immerhin: Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 4,12 Mrd. US-Dollar ist die Bewertung vergleichsweise klein. Das heißt nicht, dass es kein Enttäuschungspotenzial mehr geben kann. Aber doch, dass ein wenig Luft aus der Aktie entwichen ist, was den Optimismus angeht.

Der Artikel Für Beyond Meat beginnt bald eine neue Ära ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2022