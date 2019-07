Für Arbeitsplätze und 5000 neue Wohnungen: CSU-Fraktion ermöglicht Grundstückstausch in Vaterstetten

München (ots) - Auf Initiative der CSU-Fraktion hat derHaushaltsausschuss des Landtags den Weg für die Ansiedlung von BMWund Krauss Maffei Maschinenbau in Vaterstetten freigemacht. Dadurchkönnen Arbeitsplätze in der Region München gesichert und gleichzeitigbis zu 5000 neue Wohnungen gebaut werden.Dafür hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen unterLeitung von Josef Zellmeier heute einem Grundstückstausch inVaterstetten zwischen dem Freistaat Bayern und der GemeindeVaterstetten zugestimmt. Damit wird den Unternehmen BMW und KraussMaffei Maschinenbau die Nutzung neuer Gewerbeflächen fürLogistikzentren und Produktion ermöglicht. Gleichzeitig werden aufden bisher von den Unternehmen genutzten Arealen in München bis zu5000 neue Wohnungen gebaut.Josef Zellmeier: "Wir freuen uns sehr, dass wir hier eineWin-Win-Situation schaffen konnten. Zum einen werden Arbeitsplätze inder Region erhalten und sogar neu geschaffen. Zum anderen entstehenauf den freiwerdenden Arealen, die die Unternehmen in München bishergenutzt haben, neue Wohnungen."Mit der Zustimmung zu diesem Grundstückstausch reagiere dieCSU-Fraktion auf entsprechende Hilfeersuchen seitens der UnternehmenBMW und Krauss Maffei Maschinenbau. Beide werden bisher genutzteStandorte in München aufgeben müssen. Ziel war es demnach, im Sinneder Beschäftigten hier Arbeitsplätze im Münchner Umland zu sichernund neu zu schaffen, so der zuständige Berichterstatter derCSU-Fraktion, Ernst Weidenbusch. Die Stadt München könne nun zudem5000 neue Wohnungen auf bisher von den Unternehmen genutzten Arealenbauen.Der Freistaat Bayern erhält im Gegenzug für die zur Verfügunggestellte Fläche entsprechende Ausgleichsflächen, die das StaatsgutGrub dann entsprechend landwirtschaftlich nutzen kann.Die Vertragsdetails wurden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell