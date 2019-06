Für 70 % der Konsumenten entscheidet beim Einkaufen auch die Nachhaltigkeit der Verpackung / Repräsentative Umfrage des Deutschen Verpackungsinstituts e.V. (dvi) zum 5. Tag der Verpackung (FOTO)

Berlin (ots) -Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des DeutschenVerpackungsinstituts e. V. (dvi) kann die Nachhaltigkeit derVerpackung für den Kauf eines Produktes entscheidend sein. Fast 70 %der Bundesbürger geben an, schon mindestens einmal auf den Kauf einesProduktes verzichtet zu haben, weil die Verpackung nicht nachhaltiggenug war. Fast jeder Fünfte tut das regelmäßig. Das dvi zeigt ausAnlass des 5. Tags der Verpackung am 6. Juni 2019 eine Ausstellungnachhaltiger Verpackungsinnovationen. Der Tag der Verpackung stehtdieses Jahr unter dem Motto "Verpackung - Zwischen Ruf undWirklichkeit".Ergebnisse im Detail:19,3 % der Bundesbürger verzichten regelmäßig auf den Kauf vonProdukten, die in ihren Augen nicht nachhaltig genug verpackt sind.50,2 % haben dies schon mindestens einmal getan. 30,5 % geben an,dass für ihre Kaufentscheidung die Nachhaltigkeit der Verpackungkeine Rolle spielt.Kommentar des dvi:"Die aktuelle dvi-Umfrage aus Anlass des 5. bundesweiten Tags derVerpackung zeigt, dass die Verpackung nicht nur eine zentrale Rollebeim Schutz von Produkten spielt, sondern auch für dieKaufentscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher von großerWichtigkeit ist. Wir freuen uns als Netzwerk derVerpackungswirtschaft über das große Bewusstsein und dasverantwortungsvolle Handeln der Bevölkerung. Auch unsere Branche hatdie Zeichen der Zeit erkannt. Sie ist mit zahlreichen innovativenLösungen auf dem richtigen Weg. Und sie trifft damit die Wünsche undForderungen der Bevölkerung", kommentiert Kim Cheng,Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts e. V.5. Tag der Verpackung - Ausstellung nachhaltiger VerpackungenAuf der Onlinepräsenz des Tags der Verpackung zeigt das dvi eineAuswahl jüngst auf dem Markt erschienener, nachhaltiger Verpackungen."Es bewegt sich etwas. Nicht nur in der Diskussion rund um dieNachhaltigkeit von Verpackungen, sondern auch im Ergebnis. DieBranche verfolgt eine Reihe von Ansätzen, um Verpackungen nachhaltigzu gestalten und zu produzieren. Dazu gehören der Einsatz vonRecyclingmaterial, die Reduktion von Verpackungsvolumen undMaterialeinsatz, der Ersatz von Kunststoff durch andere Packstoffe,striktes "Design for Recycling" zur vollständigen stofflichenWiederverwertbarkeit gebrauchter Verpackungen und die Entwicklungneuer Packstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, beispielsweise zurKompostierung", so Kim Cheng.Die Onlineausstellung nachhaltiger Verpackungsinnovationen zeigtdas dvi unter www.tag-der-verpackung.org.Über den Tag der VerpackungDen jährlichen "Tag der Verpackung" in Deutschland und Österreichnutzen Unternehmen, Institute und Verbände, um über die Bedeutung derVerpackung und den vorausschauenden Umgang mit ihr zu informieren.Die Branche gibt Einblicke in ihre Arbeit, informiert dieÖffentlichkeit und zeigt Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen.Der Tag der Verpackung ist eine Initiative des DeutschenVerpackungsinstituts (dvi). 2019 steht er unter dem Motto "Verpackung- Zwischen Ruf und Wirklichkeit". www.tag-der-verpackung.orgÜber das Deutsche VerpackungsinstitutDas Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (dvi) ist das einzigeNetzwerk der Verpackungswirtschaft, das Unternehmen aus allen Stufender Wertschöpfungskette als Mitglieder vereint. Aus seinem Umfeldnimmt das Netzwerk Impulse auf und gibt auch selbst immer wiederwichtige Impulse ab. Zahlreiche Initiativen machen das dvi aus. Nebendem Tag der Verpackung zählen dazu der Deutsche Verpackungspreis, derDeutsche Verpackungskongress, das Packnology Forum, die DresdnerVerpackungstagung, die Verpackungsakademie und PackVision.www.verpackung.orgPressekontakt:Christian Nink | Tel: + 49 (0)30 609866750 | presse@verpackung.orgDeutsches Verpackungsinstitut e. V. | Kunzendorfstr. 19 | 14165BerlinOriginal-Content von: Deutsches Verpackungsinstitut e.V., übermittelt durch news aktuell