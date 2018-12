Für 2019: Gute Vorsätze gegen Krebs (FOTO)

Finanztrends Video zu



Heidelberg (ots) -Mehr Zeit mit der Familie verbringen, mehr lesen, das Smartphoneauch mal ausschalten, die kleinen Dinge im Leben genießen - ganzUnterschiedliches nehmen sich die Menschen vor, sobald derJahreswechsel naht. Für alle, die 2019 etwas für ihre Gesundheit tunmöchten: Der Krebsinformationsdienst des DeutschenKrebsforschungszentrums empfiehlt drei Möglichkeiten, um sich vorKrebs zu schützen. Denn jeder kann selbst dazu beitragen, seinpersönliches Risiko für die Erkrankung zu verringern.VorbeugenEndlich mit dem Rauchen aufhören, gesünder essen, abnehmen odermehr Sport treiben, das sind beliebte Vorsätze nach einerduchfeierten Silvesternacht. Dass man damit nicht nur die Figur inTopform bringen, sondern auch das Risiko verringern kann, an Krebsoder anderen bedrohlichen Volkskrankheiten zu erkranken, macht sichnicht jeder bewusst. 30 bis 50 Prozent aller Krebserkrankungenkönnten weltweit vermieden werden, wenn jeder einen gesundenLebensstil führen und die wissenschaftlich belegten Maßnahmen zurVorbeugung umsetzen würde. Dies gilt vor allem für häufigeKrebsarten, wie Lungen-, Darm- und Hautkrebs, wahrscheinlich auch fürBrustkrebs. "Die typischen Risikofaktoren zu vermeiden, lohnt sichauf jeden Fall, auch wenn sich leider nicht jede Krebserkrankungverhindern lässt, selbst dann nicht, wenn man alle Empfehlungenbeherzigt", so Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin desKrebsinformationsdienstes. Der Dienst informiert seit über 30 Jahrenüber Krebs, kostenlos per Telefon unter 0800-420 30 40, täglich von08:00 Uhr bis 20:00 Uhr und unter der E-Mail-Adressekrebsinformationsdienst@dkfz.de.Impfen gegen KrebsEltern können mit der Impfung, die vor der Infektion mitkrebsauslösenden humanen Papillomviren (HPV) schützt, einen wichtigenGrundstein für die Krebsprävention ihrer Kinder legen. Weg-Remers:"Die Impfung schützt vor mehreren Krebsarten und ihren Vorstufen, zumBeispiel vor Gebärmutterhalskrebs und anderen Tumoren imGenitalbereich. Sie gilt als gut verträglich und sicher." Auch diefür Säuglinge und Kleinkinder empfohlene Impfung gegen Hepatitis Bkann vor Krebs schützen, der sich auf dem Boden einer chronischenInfektion der Leber entwickeln kann.Früh erkennenEinen weiteren Ansatz, sich zu schützen, bietet die gesetzlicheKrebsfrüherkennung. Denn je eher eine Krebserkrankung erkannt wird,desto größer sind meistens die Heilungschancen. Männer und Frauengleichermaßen haben die Möglichkeit Früherkennungsuntersuchungen aufHautkrebs und Darmkrebs in Anspruch zu nehmen. Für Frauen gibt esaußerdem Angebote zur Früherkennung von Brustkrebs undGebärmutterhalskrebs, für Männer zur frühzeitigen Diagnose vonProstatakrebs. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kosten übernehmendie Krankenkassen. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, sollte sichvorher informieren: Welche Vorteile bietet mir die Untersuchung? Wasist zu bedenken? Antworten auf diese und weitere Fragen zum ThemaKrebsfrüherkennung bietet auch der Krebsinformationsdienst.Zum NachlesenDie Informationsblätter des Krebsinformationsdienstes zu denThemen "Vorbeugen", "Impfen" und "Früherkennung" fassen allesWissenwerte in knapper und verständlicher Form zusammen. DieBroschüre "Was kann ich tun? Gegen Krebs!" liefert weitere Tipps undHinweise zum Schutz vor Krebs. 