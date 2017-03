Fünfzehnfach genießen / Ein kulinarisch-entspannter Samstagnachmittag bei MINI Essen (FOTO)

Essen (ots) -Ein Gourmetevent im Kompaktformat, dafür aber auf höchstemkulinarischem Niveau: Fünf Essener Spitzenrestaurants präsentieren amSamstag, den 25. März 2017, Kostproben ihrer kommenden Sommer-Menüs."Foodmeile de Luxe" nennt sich die Veranstaltung, zu der fünfEssener Top-Gastronomen in Kooperation mit MINI Essen einladen. Mitdem Jagdhaus Schellenberg, dem Restaurant Hannappel, dem ParkhausHügel, dem Mumm in Mintrops Landhotel sowie dem Casino Zollverein istdie Crème de la Crème der Essener Gastroszene vertreten.Wetterunabhängige Location ist der MINI Showroom. Hier servieren dieRestaurants jeweils an eigenen Food-Stationen Auszüge aus ihrendiesjährigen Menüs, die sie im Rahmen der Gourmet-Reihe DEINKOCHQUINTETT von Mai bis September 2017 anbieten werden.Drei Gänge lassen sich an jedem Stand genießen: Je eine Vor-undHauptspeise sowie ein Dessert. Geflämmtes Thunfisch-Tatar mitBaumtomate, Jakobsmuschel in der Pinienkernkruste, lauwarmer Saiblingmit Wildkräutern, Kalbfleischröllchen in Estragonjus, oder einkaramellisiertes Reistörtchen mit Mandarinensorbet sind nur einigeder insgesamt 15 Leckereien, die in Probiergrößen zur Verkostungeinladen. Für die begleitenden Getränke, darunter fein abgestimmteWeine, ist ebenso gesorgt wie für musikalische Begleitung.Die Tickets für dieses Event sind im Vorverkauf bei denteilnehmenden Restaurants sowie über die Webseite des Kochquintettserhältlich.Samstag, den 25. März 2017, von 12.00 bis 17.00 Uhr im Schauraumvon MINI Essen I Berthold-Beitz-Boulevard 508 I 45141 EssenWeitere Informationen unter www.dein-kochquintett.dePressekontakt:MOSAIK MANAGEMENT GmbHKommunikation und EventsPrinz-Friedrich-Karl-Str. 3444135 DortmundFrau Charlotte RüschenbeckTel: 0231 - 282 199 62E-Mail: rueschenbeck@mosaik-management.deWeb: www.mosaik.managementOriginal-Content von: Essener Kochquintett, übermittelt durch news aktuell