Fünfter CL-Gruppenspieltag: Anderlecht - Bayern live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die Generalprobe mit Siegen in den heimischen Ligaspielen istbeiden Teams am Wochenende gelungen - jetzt treffen der belgische undder deutsche Meister in der Fußball-Champions-League erneutaufeinander: Am fünften Gruppenspieltag überträgt das ZDF amMittwoch, 22. November 2017, 20.25 Uhr, live die Partie RSCAnderlecht gegen Bayern München. Während es für den derzeitigenTabellendritten der belgischen Liga darum geht, die Chance auf dieEuropa-League-Zwischenrunde zu wahren, will der FC Bayern München demTabellenführer in Gruppe B, Paris St. Germain, auf den Fersenbleiben. Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase hatteBayern München mit 3:0 gegen den 34-maligen belgischen Fußballmeistergewonnen.Durch den Königsklassen-Abend im Zweiten führt Moderator OliverWelke, an seiner Seite erneut ZDF-Experte Oliver Kahn, Live-Reporterder Partie ist Béla Réthy. Und bereits im "UEFA Champions LeagueMagazin" am Mittwoch um 19.20 Uhr können sich die Zuschauer im ZDFauf die Partie im Constant-Vanden-Stock-Stadion einstimmen lassen.Zudem sind dann auch die Dienstagsspiele mit deutscher Beteiligungein Thema: Borussia Dortmund empfängt Tottenham Hotspur und RBLeipzig gastiert beim AS Monaco.Im Anschluss an die Live-Übertragung des Spiels zwischen RSCAnderlecht und Bayern München sind Zusammenfassungen weitererChampions-League-Partien im ZDF zu sehen, so die Begegnung der beidenanderen Teams in Gruppe B: Tabellenführer Paris St. Germain empfängtCeltic Glasgow. Ebenfalls in einer Zusammenfassung zu sehen: JuventusTurin gegen FC Barcelona. Und natürlich stehen dann auch noch dieHöhepunkte aus den beiden Champions-League-Dienstagsspielen mitdeutscher Beteiligung auf dem ZDF-Programm.