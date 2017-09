Mainz (ots) -Zwei Tage nach dem "TV-Duell" zwischen Bundeskanzlerin AngelaMerkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz diskutiert MaybritIllner mit ihren Gästen eine Woche lang die zentralen politischenThemen des Landes. Vom 5. bis 8. September 2017 heißt es im ZDFtäglich: "illner intensiv".Los geht es am Dienstag, 5. September 2017, 23.00 Uhr, mit demThema "Wohlstand für alle - wer kann das noch versprechen?" Zu Gastin der 30-minütigen Sendung sind Carsten Linnemann (CDU), AndreaNahles (SPD) und Sahra Wagenknecht (Die Linke). Am Mittwoch, 6.September 2017, 22.45 Uhr, lautet das Thema bei "illner intensiv":"Welt im Chaos - wer führt Deutschland durch die Krisen?"Gesprächsgäste sind Peter Altmaier (CDU), Katja Kipping (Die Linke)und Cem Özdemir (Die Grünen).Eine Doppelfolge von "illner intensiv" gibt es am Donnerstag, 7.September 2017, 22.15 Uhr, auf dem angestammten Sendeplatz von"maybrit illner". Zunächst geht es um "Flucht, Einwanderung,Integration - wer hat ein Konzept?" mit den Gesprächsgästen JoachimHerrmann (CSU), Aydun Özuguz (SPD) und Christian Lindner (FDP). Ab22.45 Uhr steht dann das Thema "Angst vor Armut und Krankheit - Werschützt uns im Alter?" zur Diskussion; Karl-Josef Laumann (CDU),Manuela Schwesig (SPD) und Alice Weidel (AfD) sind zu Gast.Zum Abschluss der "illner intensiv"-Reihe anlässlich der Wahl 2017geht es am Freitag, 8. September 2017, 22.55 Uhr, um "Schläger,Diebe, Terroristen - wie wird Deutschland sicherer?" Thomas deMaiziere (CDU), Thomas Oppermann (SPD) und Katrin Göring-Eckardt (DieGrünen) sind als Gesprächsgäste dabei.https://presseportal.zdf.de/pm/wahl-2017/https://maybritillner.zdf.dehttp://heute.dehttp://zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell