Mainz (ots) -Die Doku-Reihe "Tag der Entscheidung" nimmt die Geschichte derMachthaber im Zweiten Weltkrieg in den Blick und erinnert anwegweisende Tage für Hitler, Stalin, Churchill, de Gaulle undRoosevelt. ZDFinfo sendet am Donnerstag, 26. Juli 2018, 20.15 Uhr,die zwei "Tag der Entscheidung"-Folgen über "Hitlers Krieg im Osten"und "Stalins Griff nach Europa". Drei weitere Folgen sind am Freitag,27. Juli 2018, ab 20.15 Uhr in ZDFinfo zu sehen.Am 22. Juni 1941 begann der Überfall der deutschen Wehrmacht aufdie Sowjetunion. Die Doku "Hitlers Krieg im Osten" schildert den "Tagder Entscheidung", an dem Hitler den Zweiten Weltkrieg verlor. SeinTraum von der Weltherrschaft der Nationalsozialisten führte zurZerstörung Deutschlands, das in den qualmenden Ruinen von Berlinbedingungslos kapitulierte. "Stalins Griff nach Europa" steht gleichim Anschluss ab 21.00 Uhr auf dem ZDFinfo-Programm - der "Tag derEntscheidung" ist in diesem Fall der 4. Februar 1945. Der Film zeigt,wie Stalin in Jalta den Zweiten Weltkrieg gewann. Ziel der Konferenzvon Jalta: die Aufteilung Europas. In dieser weltpolitischenPoker-Partie hatte Stalin ein Ass im Ärmel: die Rote Armee, die nichtmehr weit von Berlin entfernt steht. Ihm standen der britischePremierminister Winston Churchill und der US-amerikanische PräsidentFranklin D. Roosevelt gegenüber.Am Freitag, 27. Juli 2018, 20.15 Uhr, ist in ZDFinfo "Tag derEntscheidung: Churchill und Dünkirchen" zu sehen. Am 28. Mai 1940hätte England beinahe den Kampf aufgegeben und sich für Verhandlungenmit Nazi-Deutschland entschieden. Doch Winston Churchill konnte dasRuder herumreißen: Während die Royal Navy die englischen Truppenunter heftigem deutschen Feuer evakuierte, kämpfte Churchill einenanderen Kampf - einen Kampf gegen seine eigenen Minister NevilleChamberlain, Verfechter der Appeasement-Politik, und AußenministerLord Halifax.Gleich im Anschluss geht es um 21.00 Uhr um "De Gaulle und das'Freie Frankreich'". Am 16. Juni 1940 brach Charles de Gaulle mit derneuen französischen Regierung - er akzeptierte die KapitulationFrankreichs nicht und kämpfte für ein freies Vaterland. Mit seinerRadio-Ansprache aus dem Londoner Exil begann für den damals nochweitgehend unbekannten General der politische Weg, der ihn zu einerder bekanntesten Figuren in der Geschichte des 20. Jahrhundertsmachte.Am Freitag, 27. Juli 2018, 23.15 Uhr, blickt ZDFinfo in "Tag derEntscheidung" auf "Roosevelt und Pearl Harbor". Am 8. Dezember 1941informierte Präsident Franklin D. Roosevelt die Kongressabgeordnetenüber eine der schlimmsten militärischen Niederlagen in deramerikanischen Geschichte - Pearl Harbor. Roosevelt kündigte dabeischon den Sieg über das kaiserliche Japan, das faschistische Italienund Nazi-Deutschland an.https://presseportal.zdf.de/pm/geschichts-dokus-in-zdfinfo/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/geschichtePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell