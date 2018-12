Fünf starke Partner, ein Ziel / Digitalisierung: Neue Initiative zur Stärkung der Apotheke vor Ort legt los (FOTO)

München (ots) -Fünf namhafte Unternehmen gründen die Initiative "PRO AvO" (PROApotheke vor Ort) zur Stärkung der inhabergeführten Apotheken, umdigitale Anwendungen der Apotheker zu harmonisieren. Die Teilnehmerder neuen Initiative verbindet eines: Stärken und Ressourcen bündelnim Dienste der stationären Apotheken. Damit soll der Grundstein fürdie Zusammenarbeit vieler innovativer Unternehmen gelegt werden, umeine neuartige Lösung zu entwickeln und gemeinsam mit weiterenPartnern umzusetzen.Gemeinsam die notwendige Kompetenz und Größe entwickelnDie derzeitigen Unterstützer sind BD Rowa Germany GmbH, GEHEPharma Handel GmbH, NOVENTI Health SE, Sanacorp eG und die Wort &Bild Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einem engenZusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden und Apothekern einKonzept zu erstellen, das den Apothekern die Möglichkeit einesgemeinsamen Standards, sei es als Marktplatz, Plattform oder nureiner speziellen Anwendung gibt. Die Bündelung der hierfürnotwendigen Ressourcen erscheint dabei der chancenreichste Weg zusein. "Es gibt so viele, die ihr Interesse an einer solchen Aktionbekundet haben, dass wir einfach starten mussten. Entscheidend ist,dass keiner am Markt alleine das aufbauen kann, was den Apothekernund auch deren Endverbrauchern und Patienten wirklich nachhaltignützt", so Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender der NOVENTIHealth SE.Am Kunden ausgerichtete Qualität und Sicherheit für ApothekenDie neue Initiative befindet sich in der Konzeptionsphase. "In derjetzigen Situation geht es in erster Linie um Qualität und Sicherheitfür die Apotheken und eine klare Ausrichtung an den Bedürfnissen derKunden", betont Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe.Die Kunden verlangen nach einer digitalen Antwort, wo sie allerelevanten Informationen zu Arzneimitteln und Apotheken finden.Entscheidend ist auch, dass eine solche Initiative für alle offenist.Das Verständnis, dass nur eine gemeinsame, für alle offene und anden Interessen der Kunden und der Apotheker ausgerichtete Lösung dieChance besitzt, die stationäre Apotheke nachhaltig zu stärken, istbei vielen Akteuren in den letzten Wochen und Monaten gewachsen undbildet eine einmalige Chance für die Apotheke vor Ort.Information zu den fünf Partnern (in alphabetischer Reihenfolge):Die Rowa® Technologies von Becton Dickinson (BD) automatisierendas Warenlager und die Medikamentenabgabe von Apotheken und anderenGesundheitseinrichtungen. Mit mehr als 8.000 Systemen weltweit stehtdie Marke Rowa für Qualität und Verlässlichkeit "Made in Germany". BDist ein globales Medizintechnik-Unternehmen, das dieGesundheitsversorgung durch die Verbesserung der Forschung, derDiagnostik und der Pflege voranbringt. BD beschäftigt über 65.000Mitarbeiter in 50 Ländern. Die Rowa Technologies werden von Kelberg(Eifel) aus mit rund 750 Mitarbeitern betreut.Das pharmazeutische Großhandelsunternehmen GEHE Pharma Handel GmbHist ein Tochterunternehmen von McKesson Europe. Aus 18Niederlassungen beliefert GEHE täglich bundesweit Apotheken mitArzneimitteln und trägt damit zur sicheren Arzneimittelversorgung inDeutschland bei. Über die Apotheken-Kooperation gesund leben, die mit2.100 Mitgliedern und über 60 Industriepartnern die führendeApotheken-Kooperation Deutschlands ist, unterstützt der StuttgarterPharmahändler seine Kunden mit Dienstleistungen inApothekenmanagement und -marketing.Als Beteiligungsholding vereint NOVENTI zahlreiche eigenständigeEinzelgesellschaften mit einer Gemeinsamkeit: Sie agieren alle imGesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, SonstigeLeistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Sie bietet nebenFinanzierungssicherheit die Netzwerk-Plattform, die den wichtigen,unternehmensübergreifenden Know-how-Transfer fördert. Daneben agierendie Einzelgesellschaften in ihrem operativen Geschäftsbetriebunabhängig. Der Konzernumsatz beläuft sich auf ca. 156 Mio. Euro.Über 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zum Erfolg dergesamten NOVENTI Group bei. Dazu zählt auch die wiederholteAuszeichnung als Great Place to Work.Die Sanacorp steht mit ihren Gesellschaften für einen imoperativen Geschäft erzielten Jahresumsatz von 4,5 Mrd. Euro in 2017und ist eines der größten apothekerbestimmtenPharma-Großhandels-unternehmen in Deutschland. Mit rund 3.000Mitarbeitern in 17 Niederlassungen sorgt das Apothekerunternehmendafür, dass ca. 7.500 Apotheken im gesamten Bundesgebiet rund um dieUhr sicher und zuverlässig mit Arzneimitteln und Gesundheitsproduktenbeliefert werden. Darüber hinaus bietet die genossenschaftlicheApothekenkooperation mea® - meine apotheke den Mitgliedern attraktiveVermarktungsaktionen. An der Spitze der Unternehmensgruppe steht dieSanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung und damit alle Mitgliederder Apothekergenossenschaft. Das Unternehmen setzt sich nachdrücklichfür die Stärkung der inhabergeführten Individualapotheke inDeutschland ein.Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärerGesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen 22Millionen Leser, die Online-Plattformen erzielen über 18 MillionenVisits monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für dieLeser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer imVordergrund. 