Fünf originelle Produkte von MINISO MOD holten den European Product Design Award 2019

Brüssel, Belgien (ots/PRNewswire) - Die Ergebnisse des EuropeanProduct Design Award 2019 wurden kürzlich veröffentlicht. Es wurdenfünft originelle Produkte von MINISO Original Design Institute (MOD)ausgewählt, die jeweils einen Gold Award, zwei Silver Awards und zweiEhrenauszeichnungen erhielten. Die Milk Bottle & Jam Bottle gewannden Gold Award, der Cactus Expander und der Summer Series Mini Fangewannen je einen Silver Award und der Hedgehog Massage Hammer undder FUSHION Massager erhielten jeweils eine Ehrenauszeichnung.Der European Product Design Award (EPDA) zeichnet dietalentierten, internationalen Produktdesigner für ihre Anstrengungenaus, unseren Alltag mit ihren pragmatischen und durchdachten Designszu verbessern. Mit 21 Kategorien handelt es sich beim EPDA um denumfassendsten Produktdesignwettbewerb überhaupt. Der Wettbewerb stehtallen Designern auf der ganzen Welt offen und zielt darauf ab, sie zuinspirieren, bessere Produkte und Projekte zu produzieren. DiePreisverleihungszeremonie findet jedes Jahr im September im Sitz desEuropaparlaments in Brüssel statt.Mit dem fünfmaligen Gewinn eines European Product Design Award2019, hat MINISO großen Fortschritt im Gewinn von Auszeichnungen füroriginelle Produkte gemacht. MINISOs Produkte mit originellem Designhaben seit 2018 bereits einige internationale Designpreise, u. a. denGerman iF Design Award, den Red Dot Award, den South Korean K-Design,den Italian A Design, etc. gewonnen. Bisher wurden bereits mehr als20 Produkte ausgezeichnet. Hierdurch wird außerdem regelmäßig dasVerbrauchervertrauen in die Marke aufgefrischt. MINISO macht weiterenFortschritt und Durchbrüche in der Innovation des Produktdesigns.Die Produkte von MINISO aus dem Bereich Haushaltsgebrauchsgütersind für ihre "hohe Qualität, ihr gutes Design und ihr sehr gutesKosten-Nutzen-Verhältnis" bekannt und haben bei jüngerenVerbrauchergruppen einen sehr guten Ruf. Der wichtigste Grund ist,dass MINISO nicht an seinen Anstrengungen für Produktdesign- und-innovation spart und über 100 Millionen RMB in Produktdesigninvestiert. MINISO hat mit MOD im Jahr 2018 sein eigenes Designhauseröffnet, das sich der Schöpfung neuer origineller Designs widmet.MOD verfolgt das Designkonzept "Besseres Design - besseres Leben",trägt herausragende Internationale Designressourcen zusammen undschafft originelle Designprodukte, die die Trends anführen.MINISO hat einen weiteren Schritt hin zu originellem Designgemacht. Ein gutes Leben zu haben ist immer das Ziel eines gutenDesigns. MINISO besteht immer darauf, es so einfach wie möglich zuhandhaben: Wiederherstellung der Essenz der Produkte, Ausgestaltungdes Lebens mit Kreativität und der Öffentlichkeit gutes Design näherzu bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946896/MINISO_Japan_Product_Award.jpgPressekontakt:Myra HEmyra@miniso.com+86-2036228788*1836Original-Content von: Miniso Japan, übermittelt durch news aktuell