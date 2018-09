Fünf gute Gründe für ein notarielles Testament

Hamburg (ots) - Die Regelung des eigenen Nachlasses ist eine derpersönlichsten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann. In jungenJahren erscheint das eigene Ableben noch als "weit weg" und dieEntscheidung über die Bestimmung der Erben als nicht notwendig.Insbesondere in jungen Familien empfiehlt sich jedoch möglichstfrühzeitig die Erstellung eines Testaments zur Absicherung derFamilie für den Fall, dass ein Elternteil unerwartet verstirbt. Nachdem Gesetz kann ein Testament eigenhändig oder bei einem Notarerrichtet werden. Auch wenn die eigenhändige Errichtung auf denersten Blick verlockend erscheint, sprechen gute Gründe für den Gangzum Notar.1. Der Notar berät individuell..."Das Leben ist bunt" - diese Redewendung gilt auch bei derGestaltung von Testamenten. Zwar lassen sich im Internet eineVielzahl an Formulierungsvorschlägen und Beispielen finden, aber obdiese auch im konkreten Einzelfall passen, verrät das Internet nicht."Das Erbrecht ist eine der komplexesten Rechtsmaterien im deutschenRecht, bietet dadurch aber auch eine große Vielfalt anGestaltungsmöglichkeiten", weiß Notar Michael Uerlings,Pressesprecher der Rheinischen Notarkammer. Bei einem notariellenTestament klärt der Notar in einem persönlichen Gespräch dieBedürfnisse und Wünsche des Testierenden. Er stellt ihm dierechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vor und gewährleistet, dass dieindividuellen Vorstellungen der testierenden Person in ihremTestament bestmöglich umgesetzt werden.2. ...und fachkundigAuf Grund seiner Komplexität weist das Erbrecht zahlreicheFallstricke auf, die die rechtssichere Gestaltung eines Testamentsohne juristische Fachkenntnisse erschweren. "Bei der eigenhändigenErrichtung eines Testaments werden häufig Formulierungen verwendet,die zwar gut gemeint sind, den Willen des Erblassers aber gar nichtverwirklichen", erläutert Notar Uerlings. Mitunter wird bei derErbeinsetzung z.B. so formuliert, dass der andere Ehegatte "Vorerbe"vor den gemeinsamen Kindern sein soll. "Im Erbrecht stellt derVorerbe jedoch einen besonderen Typ eines Erben dar, der zu seinenLebzeiten nicht frei über den Nachlass bestimmen kann und u.U. dieZustimmung der ihm folgenden Nacherben benötigt. Das ist beiEhegatten meist so nicht gewollt!", erläutert Notar Uerlings. Nichtnur bei komplexen Regelungswünschen empfiehlt sich deshalb der Gangzum Notar, um die Möglichkeiten, die das Erbrecht bietet, bei derGestaltung des Testaments zu nutzen und rechtssicher umzusetzen.3. Größerer GestaltungsspielraumAuf Patchwork-Familien und neue Lebenskonzepte ist das Erbrechtnoch gar nicht eingestellt. So können nur Ehegatten oder eingetrageneLebenspartner gemeinsam ein handschriftliches Testament errichten."Wenn andere Personen wie z.B. nicht verheiratete Lebensgefährtenoder Eltern mit ihren Kindern gemeinsam erbrechtliche Regelungentreffen wollen, kann dies wirksam nur über einen notariellenErbvertrag erfolgen", erläutert Notar Uerlings. Der Erbvertrag, denübrigens auch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner abschließenkönnen, erlaubt darüber hinaus die Verbindung mit weiterenvertraglichen Abreden (wie z.B. Rentenzahlungen oderPflegeleistungen) zwischen den Beteiligten und eröffnet so einengrößeren Gestaltungsspielraum als ein Testament.4. Kostenvorteile des notariellen TestamentsEin handschriftlich verfasstes Testament ist oftmals nur auf denersten Blick kostengünstiger: "Bei einem notariellen Testament fallenzwar einmalig Kosten für den Notar an, aber die Erben brauchen dannin der Regel keinen Erbschein mehr", erklärt Notar Uerlings. So kannder Erblasser seinen Erben durch die Errichtung eines notariellenTestaments nicht nur viel Aufwand und Zeit sparen, sondern vor allemauch Geld: Oftmals liegt das Vermögen der Testierenden zur Zeit derErrichtung des notariellen Testaments unter dem Wert des Nachlasses,der nach einem ganzen Erwerbsleben den Nachkommen vermacht wird. Dasich die Gebühr für das notarielle Testament nach dem Vermögen desTestierenden bei der Beurkundung und die Kosten eines Erbscheins nachdem Wert des Nachlasses im Todesfall richten, ist das notarielleTestament unterm Strich häufig deutlich günstiger als ein Erbschein.Regeln Eltern den Erbfall nach dem Erstversterbenden und demLängstlebenden, gilt das sogar für zwei Erbfälle, also eine doppelteErsparnis.5. Amtliche Registrierung und VerwahrungDas notarielle Testament wird nach seiner Beurkundung von demNotar unverzüglich beim Zentralen Testamentsregister derBundesnotarkammer registriert und im Original in die besondereamtliche Verwahrung beim Amtsgericht verbracht. Dadurch wirdsichergestellt, dass das Testament im Erbfall auch aufgefunden undvom Nachlassgericht eröffnet wird.6. Ratschlag:Man sollte sein Testament nicht ohne notarielle Beratung machen!Pressekontakt:Notar Michael UerlingsRheinische NotarkammerBurgmauer 5350667 KölnTel.: +49 221 2 57 52 91Fax: +49 221 2 57 53 10e-Mail: info@rhnotk.deWeb: http://www.rhnotk.deOriginal-Content von: Hamburgische Notarkammer, übermittelt durch news aktuell