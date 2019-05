Fünf gute Gründe für eine Heizungsmodernisierung

Berlin (ots) - Naht der Sommer, ist das Thema Heizen schnellvergessen. Dabei ist jetzt der beste Zeitpunkt, um die Heizung fit zumachen: Die Maßnahmen können in Ruhe geplant werden und man mussnicht frieren, wenn die Anlage während der Bauarbeiten abgeschaltetwird. Was außerdem noch für eine Modernisierung spricht, zeigt dasOnline-Portal "Intelligent heizen".1. Geringerer EnergieverbrauchEine Heizung, die bereits seit 15 oder mehr Jahren in Betrieb ist,verbraucht im Vergleich zu einem neuen Gerät unnötig viel Energie -selbst, wenn sie noch einigermaßen störfrei läuft. Wer etwa einenalten Gas- oder Öl-Heizkessel durch eine moderne Brennwertheizungersetzt, kann den Energieverbrauch beim Heizen um bis zu 30 Prozentsenken. Wichtig ist, dabei die gesamte Heizungsanlage zu optimieren,etwa durch einen hydraulischen Abgleich. Nur so wird dasEinsparpotenzial der neuen Technik voll ausgeschöpft.2. Sinkende HeizkostenDer geringere Energieverbrauch nach einer Modernisierung lässt dieHeizkosten sinken. Im Gegensatz zu einem alten Heizkessel erreichtein moderner Brennwertkessel einen sehr hohen Wirkungsgrad: Er nutztauch die Wärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs, sodass keineEnergie verloren geht. Für die gleiche Heizleistung wird alsoinsgesamt weniger Brennstoff verbraucht.3. Mehr Unabhängigkeit von fossilen EnergienIm Zuge einer Heizungsmodernisierung können Hauseigentümer, dieWert auf eine klimaschonende Wärmeerzeugung legen, ganz oderteilweise auf erneuerbare Energien umsteigen. Wer zum Beispiel beimEinbau eines Öl- oder Gas-Brennwertkessels auch eineSolarthermieanlage installiert, spart beim Heizen und bei derWarmwasserbereitung CO2-Emissionen ein und macht sich unabhängigervon fossilen Brennstoffen. Je nach Gebäude kann auch einvollständiger Umstieg auf erneuerbare Energien, etwa auf einePelletheizung oder eine Wärmepumpe, infrage kommen.4. Höherer ImmobilienwertMit der Investition in eine effizientere Wärmeversorgung erhöhenHauseigentümer auch die Attraktivität ihrer Immobilie. Durch denEinbau eines modernen Heizsystems und die Optimierung der gesamtenAnlage verbessern sich die energetischen Kennwerte des Gebäudes. Daswird auch auf dem Energieausweis sichtbar, der bei Verkauf oderVermietung einer Immobilie vorgelegt werden muss: Ist ein Haus ineinem guten energetischen Zustand, liegen die Werte im grünenBereich.5. Unterstützung durch FördergelderTrotz des großen Sparpotenzials einer Heizungsmodernisierungscheuen viele Hausbesitzer die hohen Investitionskosten. Diese lassensich jedoch mit Unterstützung durch Bund, Länder und Kommunen oftmalsum mehrere tausend Euro reduzieren. Je nach Förderprogramm könnenModernisierer Zuschüsse beantragen oder zinsgünstige Krediteaufnehmen. Die Fördermittelbank des Portalswww.intelligent-heizen.info hilft bei der Suche nach geeignetenProgrammen.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Forums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ.Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Simone Eck | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-42 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell