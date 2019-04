Fünf gute Gründe für eine Fußbodenheizung

Berlin (ots) - Bei einer Fußbodenheizung wird der Boden zurHeizfläche und sorgt für gleichmäßige Wärme im ganzen Raum. Einesolche Flächenheizung ist nicht nur im Neubau, sondern auch bei derSanierung von Gebäuden eine attraktive Option. Was neben warmen Füßennoch für Fußbodenheizungen spricht, erklärt das Portal "Intelligentheizen".1. Angenehme WärmeOb in Bad, Küche oder Wohnzimmer: Ein warmer Boden ist eineWohltat. Bei einer Fußbodenheizung fließt das erwärmte Heizwasserdurch ein großflächig im Boden verlegtes Rohrsystem. Dadurch verteiltsich die Wärme gleichmäßig im Raum. Als besonders angenehm wird auchder hohe Anteil an Strahlungswärme empfunden, den eine solcheFlächenheizung abgibt. Gegenstände im Raum und die Hautoberflächeabsorbieren diese Strahlen wie Sonnenwärme. Ein Heizkörper erwärmtdagegen primär die Luft, die dann im Raum zirkuliert und zu einemstörenden Luftzug führen kann.2. Ein Plus an HygieneDurch die geringeren Luftbewegungen werden bei einerFußbodenheizung weniger Staub oder Pollen im Raum aufgewirbelt. Dahereignen sich Fußbodenheizungen insbesondere auch für Menschen, dieunter Allergien oder Asthma leiden. Außerdem können sich Bakterien,Schimmelpilze oder Milben auf den warmen Bodenflächen schlechtervermehren, da diese weniger Feuchtigkeit enthalten. Das ist auch fürFamilien mit kleinen Kindern von Vorteil.3. Mehr Freiheit bei der RaumgestaltungDie Heizung im Boden verschwinden zu lassen, eröffnet vielSpielraum beim Einrichten der Wohnung. Möbel können an allen Wändenaufgestellt werden und bodentiefe Fenster sind mit einerFußbodenheizung ebenfalls kein Problem. Auch die Aufteilung der Räumelässt sich in vielen Fällen ohne Wärmeeinbußen verändern, etwa wennnachträglich eine Leichtbauwand eingezogen wird.4. Geringere HeizkostenEine Fußbodenheizung spart Heizkosten, da die Räume weniger starkbeheizt werden müssen. Weil die Wärme über eine größere Flächeabgegeben wird als bei einzelnen Heizkörpern, fühlt sich der Raumtrotz niedrigerer Temperatur wärmer an. Außerdem muss das Heizwasserbei einer Fußbodenheizung weniger stark erhitzt werden - statt einerVorlauftemperatur von circa 65 °C bei konventionellen Heizkörpernreichen meist 35 °C aus.5. Perfekter Partner für die WärmepumpeEine Wärmepumpe arbeitet mit geringen Vorlauftemperaturen ameffizientesten. Eine Fußbodenheizung ist daher der passende Partnerfür dieses klimafreundliche Heizsystem. Ein weiterer Pluspunkt: DasDuo bringt im Sommer auch angenehme Frische in die Wohnung, wennkühles statt warmes Wasser durch die Rohre geleitet wird. Kalte Füßesind dabei nicht zu befürchten: Die Bodentemperatur ist mit rund 20°C immer noch angenehm.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Forums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ.Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Simone Eck | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-42 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell