Unterföhring (ots) - 15. Oktober 2018: Binge-Fans aufgepasst: EineWoche vor dem Start von "Alles oder Nichts" gewährt SAT.1 einenexklusiven Einblick in die neue Daily-Soap. Bereits ab 15. Oktober2018 stehen die ersten fünf Folgen des neuen SAT.1-Vorabendprogrammsauf sat1.de sowie in der SAT.1-App kostenfrei und in voller Länge zumStreaming bereit. Die Ausstrahlung der neuen täglichen Serie in SAT.1startet am 22. Oktober 2018 um 18:30 Uhr.Darum geht's in "Alles oder Nichts":Vier Welten, vier Geschichten - und ein Erbe, das alle vereint:Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld Wirklichkeit wird? Wiereagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familieplötzlich größer ist, als bekannt? Und macht Geld wirklich glücklich?Die neue SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonistenvor genau diese Fragen: Nach dem Tod des schwerreichenBauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder ausärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - undAxels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwartetenZuwachs im Familienimperium. Die Bühne ist frei für Intrigen, Dramen,Machtspiele, aber auch große Gefühle, Zusammenhalt und dieindividuelle Suche nach dem Platz im Leben ..."Alles oder Nichts" - ab 15. Oktober auf sat1.de und in derSAT.1-App sowie ab 22. Oktober 2018, täglich um 18:30 Uhr in SAT.1.Bei Fragen:Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 (30) 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell