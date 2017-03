Fünf ZDF-Kino-Koproduktionen beim Deutschen Filmpreis 2017 nominiert (FOTO)

Mainz (ots) -In Berlin wurden am heutigen Donnerstag, 16. März 2017, dieNominierungen für den Deutschen Filmpreis 2017 bekannt gegeben. FünfZDF-Koproduktionen haben Nominierungen erhalten."Wir freuen uns sehr, dass sehr unterschiedlicheKino-Koproduktionen des ZDF - vom gewagten Drama über die Bewältigungder Vergangenheit bis hin zum family-entertainment - in verschiedenenKategorien nominiert wurden. Das ZDF ist und bleibt ein starkerPartner der Filmwirtschaft", so Fernsehfilmchef Reinhold Elschot.Die Kino-Koproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleineFernsehspiel, "24 WOCHEN" (Redaktion: Burkhard Althoff), bewirbt sichin den Kategorien "Bester Spielfilm" (Produzenten Melanie Berke,Tobias Büchner, Thomas Kufus), "Beste Regie" (Anne Zohra Berrached),"Bestes Drehbuch" (Carl Gerber, Anne Zohra Berrached) und "Besteweibliche Hauptrolle" (Julia Jentsch).Bruno Ganz ist in der Kategorie "Beste männliche Hauptrolle" fürdie ZDF-Kino-Koproduktion "In Zeiten des abnehmenden Lichts"(Redaktion: Reinhold Elschot und Stefanie von Heydwolff) nominiert.In den Kategorien "Beste weibliche Nebenrolle" und "BestesSzenenbild" dürfen Fritzi Haberlandt und Christoph Kanter für ihreMitwirkung in der ZDF-Kino-Koproduktion "Nebel im August" (Redaktion:Caroline von Senden) auf Auszeichnungen hoffen.In der Kategorie "Bester Kinderfilm" sind gleich zweiZDF-Kino-Koproduktionen nominiert: "Timm Thaler oder das verkaufteLachen" von Andreas Dresen (Redaktion: Caroline von Senden und IreneWellershoff) und "Auf Augenhöhe" von Evi Goldbrunner und JoachimDollhopf (ZDF-Redaktion: Ina Werner, KiKA-Redaktion: Stefan Pfäffle).Die Auszeichnungen werden am 28. April 2017 in Berlin vergeben.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell