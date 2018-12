Fünf Tools, die Dir 2019 Zeit für die wichtigen Dinge geben

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - In der Weihnachtszeit verbringen die meistenMenschen Zeit mit Familie und Freunden. Nach dem intensivenBeisammensein sind sie oft froh, wieder in den Alltag zurückzukehren.Trotzdem bleibt meist der Vorsatz bestehen, lieben und wichtigenPersonen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die kostbare verfügbareZeit besser für Dinge zu nutzen, die einem am Herzen liegen.Allerdings herrscht genauso oft das Gefühl vor, dass dafür einfach zuwenig Raum existiert und man den Vorgaben und gestellten Aufgabenhilflos gegenübersteht. Es gelingt längst nicht immer, die Anzahl derAufgaben und Erledigungen an sich zu reduzieren. Tools jedoch könnensehr dabei helfen, den Alltag effizienter zu gestalten, zupriorisieren, sich selbst besser zu managen und wertvolle Zeitwiederzugewinnen.1. PasswordBeinahe täglich stehen wir vor der Herausforderung, uns neuePasswörter ausdenken zu müssen oder uns an alte zu erinnern. Wer hiernicht das Sicherheitsrisiko eingehen möchte, immer ein und dieselbeKombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen zu nutzen odersich nicht auf die Speicherfunktion seines Smartphones oder Rechnersverlassen möchte, nutzt einen Passwort-Manager. Mit 1Passwortbeispielsweise lässt sich eine Vielzahl an Passwörtern sicherverwalten - über mehrere Geräte hinweg. Die Zeit, die wir sonst mitFluchen, dem Wiederherstellen von Passwörtern oder Entsperren vonAccounts verbringen, lässt sich definitiv besser nutzen.2. AsanaAsana hat auch in Deutschland viele Fans. DieWork-Management-Plattform Asana hat auch in Deutschland viele Fansund unterstützt Teams bei der Organisation und Verwaltung ihrergesamten Arbeit, von kleinen Projekten bis hin zu strategischenInitiativen. Doch auch für das Selbstmanagement und Planen dereigenen Aufgaben lässt sie sich hervorragend nutzen. Mit bis zu 15Personen kann man die Plattform kostenlos verwenden und sich damitalleine oder in kleineren Teams effizient organisieren. DieBusiness-Version können gesamte Unternehmen als Haupt-Organisations-und -Planungs-Tool nutzen und damit sogar Mails alsKommunikationsmittel überflüssig machen. Einer Überlastung durch zuviel Kommunikation und zu viele Meetings soll damit vorgebeugtwerden.3. CalendlySetzt man für sich oder im ganzen Team Calendly ein, gehört dasoft langwierige Mail-Pingpong bei der Terminfindung der Vergangenheitan. Team-Mitglieder, Kunden oder Interessenten können über einen Linkmit einem Blick sehen, welche Zeiten zur Verfügung stehen undselbstständig einen Termin buchen, der dann in den eigenen Kalendereingetragen wird. Alle wichtigen Kalender-Anbieter sind integrierbarund es können individuell Zeitpuffer oder -limits eingestellt werden.Calendly gibt es in einer freien oder in einer Business-Version. Inbeiden Fällen spart es Zeit und schafft Freiräume.4. EvernoteEvernote ist ein digitales Notizbuch, in dem man schriftlich undauch mündlich Gedanken sammeln und festhalten kann. Zum einenspeichert die App Bilder und Dokumente. Zum anderen bietet sie abervor allem auch die Möglichkeit, schnell Ideen und Einfälle zunotieren und zu ordnen. So geht kein Geistesblitz verloren und derKopf ist wieder frei für die aktuelle Tätigkeit. Alle wichtigenInformationen sind immer und zu jeder Zeit griffbereit und auf jedemGerät abrufbar. Langes Suchen in Notizzetteln oder anderen Ablagenist somit passé. Mit der Suchfunktion von Evernote kann sogar inhochgeladenen Bildern nach Stichpunkten und Begriffen gesucht werden.Nichts geht verloren - weder Notizen noch Zeit.5. SaneboxDie schier endlose Flut an E-Mails ist ein Fall für Sanebox.Automatisch filtert das Tool die unwichtigen E-Mails aus demPosteingang heraus und hilft mit seinen diversen Features, den Umgangmit den elektronischen Nachrichten produktiver zu gestalten. Esanalysiert E-Mail- und Social-Network-Beziehungen, um zu entscheiden,was wichtig und was unwichtig ist. Das, was am Ende im Posteingangübrig bleibt, ist dann überschaubar. Da man mit dem Programmtrainieren und es manuell kontrollieren kann, ist die Sorge, wichtigeE-Mails könnten übersehen werden, unbegründet. Der Zeitfresser "Mailslesen und sortieren" ist jedoch erledigt und macht den Platz frei fürdie wichtigen Dinge.Pressekontakt:Sophie MüllerPIABO PR GmbHTel.: +49 30 25 76 205-22E-Mail: asana@piabo.netOriginal-Content von: Asana, übermittelt durch news aktuell