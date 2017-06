Fünf RWTH-Lehrstühle für Verfahrenstechnik arbeiten künftig unter einem Dach

Aachen (ots) - Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW übergibtneuen Forschungsbau an die RWTH Aachen. Center for Next GenerationProcesses and Products (NGP²) auf dem Campus Melaten feierlicheröffnet. Das "Center for Next Generation Processes and Products(NGP²)" wird das neue Zuhause der fünf RWTH-Lehrstühle der AachenerVerfahrenstechnik (AVT), die bisher über das Aachener Stadtgebietverteilt waren. Gleichzeitig positioniert NGP² die AVT nun auch indirekter Nähe zu lokalen Kooperationspartnern aus Chemie, Biologieund Biotechnologie. Das Gebäude ist auf die Bedürfnisse derLehrstühle besonders zugeschnitten - so waren Vertreter derLehrstühle seit Beginn der ersten Überlegungen im Jahr 2008maßgeblich in die Konzeptionierung involviert. Auf rund 11.000 m²Mietfläche sind beste Bedingungen für exzellente Forschungentstanden: Neben Büroflächen stehen Räume für Tagungen,Lehrveranstaltungen, Seminare und Besprechungen, Laboratorien undWerkstätten zur Verfügung.Insgesamt haben Land und Bund gemeinsam rund 50 Millionen Euro inden Forschungsbau investiert. Einen Teil dieser Summe hat die RWTHüber einen erfolgreichen Antrag der Aachener Verfahrenstechnik nachArtikel 91b Grundgesetz eingeworben und wird durch dasBundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Den anderenTeil der Investition finanzieren das Land Nordrhein-Westfalen und derBLB NRW.Kompetenz im Zukunftssektor Bioökonomie"Mit dem Forschungsneubau und der NGP-Bioraffinerie wird dieKompetenz in der Region Aachen im Zukunftssektor Bioökonomie weiterausgebaut. Das Potenzial der Bioökonomie wurde hier von vielenregionalen Akteuren schon früh erkannt. Das zeigt auch die starkeregionale Kooperation, die die NGP-Bioraffinerie trägt: die RWTHAachen, das Forschungszentrum Jülich und die Universitäten Düsseldorfund Bonn. Strategische Vernetzungen stärken die teilnehmenden Partneraus Forschung und Wirtschaft in der Region und die Bioökonomieselbst", sagte der Parlamentarische Staatssekretär imBundesforschungsministerium, Thomas Rachel, MdB.Die Aachener Niederlassung des BLB NRW stellt den Wissenschaftlernmit dem Neubau modernste Laboratorien zur Verfügung. Diese werdenselbst besonderen Anforderungen gerecht, wie sie beim Arbeiten mitgentechnisch veränderten Mikroorganismen, explosionsfähigen Gemischenoder schwingungssensiblen Geräten auftreten. "Das NGP² ist einwesentlicher Entwicklungsschritt für den Campus Melaten. Und es wirdganz sicher der Ausgangspunkt vieler weiterer Entwicklungsschrittesein. Denn die Verfahrenstechniker finden hier moderne und perfektauf Sie zugeschnittene Räumlichkeiten vor, die optimaleForschungsbedingungen bieten", so BLB-Geschäftsführerin GabrieleWillems. Geplant wurde das Gebäude von dem Kölner Architekturbürokister scheithauer gross (ksg).Rektor Prof. Ernst Schmachtenberg betont: "Mit diesem Gebäudekönnen die Aachener Verfahrenstechniker fortan in modernstenLaboratorien ihre herausragende Forschung vorantreiben. Hier werdengrundlegende Fragestellungen rund um die Erschließung regenerativerKohlenstoff- und Rohstoffquellen angegangen. Der neue Standortvereinfacht dabei die Zusammenarbeit mit der Chemie, der Biologie undder Biotechnologie."Herzstück ist die BioraffinerieHerzstück des Gebäudes ist eine dreigeschossige, modularaufgebaute Bioraffinerie im Technikumsmaßstab. Hier werden neuartigeProzesse zur Umwandlung grüner oder hölzerner Biomasse zuPlattformchemikalien und Kraftstoffkomponenten erforscht. Dabei liegtder Fokus vor allem auf der Entwicklung der dazu notwendigenProzessschritte und Apparate, sowie der Aufklärung der während desProzesses wirkenden Mechanismen."Mit der NGP²-Bioraffinerie erhält die AVT eineForschungsinfrastruktur, die im universitären Umfeld ihres Gleichensucht. Wir freuen uns darauf, mit diesen besonderen Möglichkeiteneinen wichtigen Beitrag zur Bioökonomie zu leisten, nämlich durch dieEntwicklung biomassebasierter Prozesse unabhängig von der endlichenRessource Erdöl zu werden", so Professor Alexander Mitsos, Sprecherder Aachener Verfahrenstechnik.Das Kernziel der Bioökonomie, dem sich die AVT mit NGP² maßgeblichverschrieben hat, ist die Realisierung regionaler, stofflicher undmöglichst klimaneutraler Wertschöpfungsketten als Alternativen zu denauch heute noch hauptsächlich petrochemisch geprägtenIndustrieprozessen. 