Fünf Monate NATO-Führungsschiff - Tender Werra kommt nach Hause (FOTO)

Kiel (ots) -Kiel - Am Donnerstag, dem 13. Juni 2019 um 10 Uhr, wird der Tender"Werra" im Heimathafen Kiel zurückerwartet. Die knapp 70-köpfigeBesatzung aus dem Unterstützungsgeschwader machte sich Ende Januarauf den Weg ins Mittelmeer. In den vergangenen fünf Monaten dientedas Schiff unter dem Kommando von Kapitänleutnant Robert Lehmann (37)als Führungsplattform für den Ständigen NATO MinenabwehrverbandSNMCMG 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2) im Mittelmeer.Dabei war der Tender Flaggschiff und Kommandozentrale desmultinationalen Stabes von Fregattenkapitän Martin Schwarz (47): "DieDeutsche Marine ist gerade mit Schiffen und Booten in allen vierständigen maritimen Verbänden der Allianz vertreten und führt einendavon. Das ist ein wichtiges Zeichen in Sachen Landes- undBündnisverteidigung. Hier im Mittelmeer hat die Besatzung der 'Werra'gezeigt, wie wertvoll diese Schiffe als Versorgungsplattform fürKraftstoff, Munition und Lebensmittel und als schwimmende Zentralefür einen internationalen Stab sind." Der NATO-Verband nahm seitFebruar an Marine-Manövern der Partner Griechenland, Italien, Spanienund Rumänien teil und hat außerdem Übungen mit der marokkanischenMarine absolviert. Der Tender hat dabei das Mittelmeer, den Atlantikund das Schwarze Meer befahren - als sichtbares Zeichen für letzteresGewässer kehrt die Werra deshalb mit schwarz angemalter Bugspitzeheim - und dabei eine Fahrtstrecke von 15.000 Seemeilen zurückgelegt."Wir haben uns bewährt", bilanziert Kommandant Lehmann. "Als wirKiel im Januar verlassen haben, hatten wir gerade dieEinsatzausbildung hinter uns. Seitdem hat meine Besatzung Willen,Disziplin und natürlich die auch nötige Prise Marine-Humor bewiesen.Ob unsere Aufgaben eher taktisch waren oder bei repräsentativenAnlässen - meine Männer und Frauen haben sich mehr als gutgeschlagen. Wir sind stolz, Deutschland und der Allianz auf See zudienen und die Sicherheit der Seeverbindungswege zu erhalten."HintergrundinformationenDie NATO unterhält vier ständige maritime Einsatzverbände, die vonden Mitgliedsstaaten mit Schiffen und Booten besetzt werden undgemeinsam mit Luft- und Landstreitkräften sowie Spezialeinheiten die2002 aufgestellten NATO-Eingreifkräfte NATO RESPONSE FORCE bilden.Die Einheiten in diesen Verbänden haben ein mehrmonatigesAusbildungsprogramm absolviert und sind auf hohem Ausrüstungs- undAusbildungsstand. Sie können nach entsprechenden NATO- und nationalenBeschlüssen schnell verlegt werden und stehen für Operationen imRahmen des Krisenmanagements genauso zur Verfügung wie für Maßnahmender kollektiven Verteidigung. Sie unterstehen dem Oberbefehl desNATO-Befehlshabers in Europa (Supreme Allied Commander Europe,SACEUR). Die NATO RESPONSE FORCE wurde auf Beschluss derMitgliedsstaaten 2014 um eine als "Speerspitze" bekannte VERY HIGHREADINESS JOINT TASK FORCE erweitert, zu der auch die maritimenEinsatzgruppen zählen. Die SNMCMG 2 operiert ganzjährig überwiegendim Mittelmeer und angrenzenden Seegebieten. Der Verband hat denAuftrag, in See in Einsatzbereitschaft zu stehen und dabei alleAspekte der Minenkampfführung zu trainieren.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Fünf MonateNATO-Führungsschiff" eingeladen. Für die weitere Planung wird umfrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Donnerstag, den 13. Juni 2019. Eintreffen bis spätestens9.30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a,24106 KielProgramm: 09:30 Uhr Antreten aller Beteiligten auf der Tirpitzmole09:45 Uhr Besatzung auf Manöverstation / Passieraufstellung10:00 Uhr Manöveranpfiff, Anlegen, Manöverabpfiffanschl. Meldung an Stellv. Kommandeur Unterstützungsgeschwaderanschl. Marsch EinsFltl 1anschl. Ansprache Stellv. Kommandeur Unterstützungsgeschwaderanschl. Nationalhymneanschl. Besatzung wegtreten von Manöverstation - "Stelling frei"Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 12. Juni 2019 um 13Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)431 71745 1412 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTel.: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell