Unterföhring (ots) -Ein unvergesslicher Moment: In den Blind Auditions singt "TheVoice Kids"-Talent Luca (13, Plattling) seinen eigenen Song"Obakemma", den er für seine gestorbene Oma geschrieben hat, underhält seitdem ein überwältigendes Echo: Über den "The VoiceKids"-Facebook-Account erreichte Lucas Auftritt und Song bereits fünfMillionen Menschen. Mit 809.244 Abrufen (Stand 27. Februar) ist"Obakemma" außerdem der mit Abstand erfolgreichste Clip der letztenJahre auf dem Antenne-Bayern-YouTube-Kanal (Höchstwert 2017 bisher:7.262 Views) und der Song wird sogar gecovered. "Luca rührt dieHerzen", titelt die "tz" aus München. Die Zuschauer feiern ihn aufSocial Media: "Danke für diese wunderschönen Zeilen" (NickyKretschmann, via Faceboock), "Was für ein Talent! Haut mich aus denSocken" (@HOffHoffmann via Twitter).Am Sonntag, 5. März, 20:15 Uhr, gibt es in SAT.1 ein Wiedersehenmit Luca auf der "The Voice Kids"-Bühne: In den Battles singt der13-jährige Schüler zusammen mit Nora (13, Aßlar) und Miran (14,Lübeck) "True Colors" von Cindy Lauper und für den Plattlingererfüllt sich ein Traum: Singer/Songwriter Ed Sheeran coacht dieTalente in den Battles. "Er ist einer der größten Musiker auf dieserWelt. Vor ihm singen zu dürfen ist schon ein sehr krasses Gefühl",freut sich Luca. "Das war mein größter Traum und der ist auf jedenFall in Erfüllung gegangen."Das sind die weiteren Duelle in der ersten Ausgabe der Battles:TEAM "LARENA"Leon (13, Essen), Samuel (13, Heidelberg), Andrej (12, Frankfurta.M.): Volkan - "Kinder Dieser Erde"Sofie (11, Hehlen), Julia (14, Brückl/AT), Matteo (13, Wien/AT):Queen - "Bohemian Rhapsody"TEAM MARKPia (9, Bad Lippspringe), Nils (10, Bürgstädt), Michael (13,Faistenau/AT): Nena - "99 Luftballons"Lina (14, Egerkingen/CH), Kayan (14, Hamburg), Ashley (12, Issum):Sia feat. Kendrick Lamar - "The Greatest"Iggi (13, Düsseldorf), Ruben (14, Salach), Leon F. (14, Bad Abbach):Ed Sheeran - "Castle On The Hill"TEAM SASHAMarie Sophie (11, Dorsten), Anastasia (8, Augsburg), Nick (9,Leinfelden-Echterdingen): Jana Werner & Peter Hoffmann - "Die Schöne& Das Biest""The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos und Fotos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.The-Voice-Kids.de