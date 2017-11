Fünf Kontinente in fünf Tagen - Bazaar Berlin zieht positive Bilanz (FOTO)

Berlin (ots) -- rund 40.000 Besucherinnen und Besucher beim Bazaar Berlin- großes Interesse an Schmuck, Mode und Fair Trade-Produkten- Der nächste Bazaar Berlin findet vom 07. bis 11. November 2018stattOb handgemachte Pashmina-Schals aus dem nördlichen Kaschmir,filigrane Weihnachtskarten aus Vietnam oder Gewürze aus demmadegassischen Regenwald - rund 500 Aussteller aus 60 Ländernpräsentierten beim Bazaar Berlin auf dem Berliner Messegelände ihreProdukte. Die internationale Verkaufsmesse für Kunsthandwerk,Schmuck, Textilien und Wohnaccessoires zieht nach fünf Messetageneine positive Bilanz: Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher ausBerlin und Brandenburg kamen zur 56. Auflage des Bazaar Berlin undwaren mit dem Angebot mehr als zufrieden, wie eine Umfrage der MesseBerlin belegt. Demnach würden neun von zehn Befragten den BazaarBerlin weiterempfehlen und über 80 Prozent bewerteten dasAngebotsspektrum mit gut oder sehr gut. Ob als Weihnachtgeschenk oderfür sich selbst - besonders gefragt waren in diesem Jahr Schmuck,Mode und Fair-Trade Produkte, wofür es in Halle 15.1 mit demFairtrade Market einen eigenen Bereich gab. Aber auch in denBereichen World Market, Natural Living, Living Africa sowie Art +Style legten Aussteller viel Wert auf nachhaltige und faireProduktionsbedingungen, wie z.B. die T-Shirts, Rucksäcke undAccessoires am Stand der NGO Global Project Partner, die vongeflüchteten Syrerinnen und sozial benachteiligten Türkinnengefertigt wurden. Das kam bei den Besuchern gut an: Im Schnitt gabendie Privatbesucher 150 EUR auf der Messe aus."Für viele Besucher und Aussteller hat die Messe Tradition", soBarbara Mabrook, Projektleiterin des Bazaar Berlin. "Viele kommenjedes Jahr wieder - wie unser Aussteller aus Nepal, Amer Lal Shresthavon Superior Arts & Handicrafts. Er und seine Frau sind mit 38 Jahrenunsere langjährigsten Aussteller beim Bazaar Berlin. Für die guteMischung auf der Messe braucht es aber auch neue Aussteller wie MiraKrispil aus Israel - ihre farbenfrohen Skulpturen sind im grauenNovember ein echter Hingucker." Das breite Angebot anaußergewöhnlichen Produkten aus aller Welt macht die Messe auch fürFachbesucher interessant. Deren Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr umacht Prozent gestiegen.Ausstellerstimmen:Robert Békési aus Ungarn verkauft bunte BEBE Perlsacktiere, dievon seiner Frau Elisabeth Bajkó kreiert wurden. "Ich bin seit 30Jahren auf dem Bazaar Berlin. Schön sind die über die Jahreentstandenen Freundschaften mit anderen Ausstellern aus der ganzenWelt. Ich bin sehr dankbar, hier in Berlin zu sein. Die BerlinerBesucher sind sehr nett und haben immer ein Lachen im Gesicht. Ichwar von Tokyo bis Köln auf der ganzen Welt unterwegs und die Berlinersind die Lustigsten."Ob Seife aus Aleppo, handgewebte Tücher oder Patchwork-Mode -Lanna Idriss von Gyalpa unterstützt Syrerinnen und sozialbenachteiligte Frauen in der Türkei, Libanon und Ägypten, indem siederen handgemachte Produkte verkauft. "Der Bazaar Berlin ist keineMesse wie jede andere - hier ist die Atmosphäre warm und herzlich.Die Kunden interessieren sich für die Geschichten hinter dem Produktund für die Frauen, die sie hergestellt haben. Eine Näherin, die ausSyrien geflohen ist und seit über zwei Jahren in Deutschland lebt,sagte mir nach vier Tagen auf dem Bazaar Berlin: Jetzt gehöre ich inDeutschland endlich dazu."Martina Augustin von Kawale.de betreibt einen Online-Shop, in demsie Upcycling-Möbel vertreibt. "Wir passen gut hier auf den BazaarBerlin. Der multikulturelle Aspekt, das ökologische Denken und das"Über-den-Tellerrand-schauen" sind die Aspekte, mit denen wir unsidentifizieren. Unsere Produkte entstehen in Zusammenarbeit mitMenschen aus Afrika und Indien. Ideen für Neues entstehen unteranderem per WhatsApp, welche anschließend weiterausgebaut werden. Wirhaben zwar nicht das offizielle Fair Trade-Zertifikat, aber das istuns persönlich nicht so wichtig wie einfach fair zu arbeiten." JürgenKrause von Netzwerk Faires Berlin: "Für uns bietet der Bazaar Berlindie Möglichkeit über Fair Trade, Bio, Nachhaltigkeit und unserNetzwerk zu informieren. Schön ist es auch immer, sich mit denbenachbarten Ausstellern auszutauschen, welche man über die Jahrekennengelernt hat."Nina Roselina von The Indonesian Heritage Collection & Designmöchte den Bazaar-Berlin-Besuchern die Kultur Indonesiens näherbringen. "Für uns ist es spannend zu sehen, was den deutschen Kundengefällt. Bei uns in Indonesien mögen sie es sehr farbenfroh, hier istes etwas klassischer. Wir möchten auf der Messe auch zeigen, wieanspruchsvoll das indonesische Kunsthandwerk ist."Ijjaz Ahmad von Kashmir Treasuries präsentiert beim Bazaar Berlinexklusive Pashmina-Schals. "Die Kunden interessieren sich sehr dafür,wie meine Schals gemacht werden und was das Besondere daran ist.Viele wussten z.B. gar nicht, dass Pashmina-Schals aus der Wolle vonZiegen gemacht werden, die auf 3000 Meter Höhe im Himalaya leben unddass das gesamte Produkt von Hand gemacht wird - vom Spinnen über dasWeben bis hin zum Besticken der Schals."Amer Lal Shresta von Superior Arts & Handicrafts aus Nepal ist derlangjährigste Aussteller beim Bazaar Berlin. "Ich bin seit 38 Jahrendabei - daher habe ich viele Stammkunden, die schon auf mich warten,wenn ich komme. Besonders gefragt sind in diesem Jahr dieKlangschalen. Mir macht es Spaß, mit den Leuten ins Gespräch zukommen - dabei mache ich gleich ein bisschen Werbung für meine HeimatNepal und das wunderschöne Himalaya-Gebirge."Claire Mason von The Beeswax Company ist extra aus Australien nachBerlin gereist, um ihre gewachsten Verpackungen für Lebensmittel zupräsentieren, die nicht nur wiederverwendbar, sondern auch sehrstylisch sind: "Wir sind im Internet auf die Messe gestoßen - sogroße Messen wie den Bazaar Berlin gibt es bei uns in Australiennicht. Die Stimmung hier ist toll. Wir kommen nächstes Jahr wieder."Über Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2014 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November indie Messehallen am Berliner Funkturm, um außergewöhnliche Geschenkeaus aller Welt für sich und zum Verschenken zu erwerben. Veranstalterdes Bazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.Mehr unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram(Bazaar Berlin).Fotos in Druckqualität vom Bazaar Berlin finden Sie hier:http://www.bazaar-berlin.de/Presse/Fotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersPressereferentinMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038 2279Fax: +49 30 3038 912218wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell