Potsdam (ots) - Während sich am Dienstag die Regierungstätigkeitvon SPD-Ministerpräsident Woidke zum fünften Mal jährte, trat amselben Tag seine gescheiterte linke Gesundheitsministerin Golzezurück. Und erst am Montag bezeichnete der "Uckermark Kurier" dieLandesregierung als "erbärmlich aufgestellt" und konstatierte, dasssich in diesem Urteil "so ziemlich alle politischen Beobachter einig"seien. Auch die "Potsdamer Neuesten Nachrichten", die völlig zu Rechtvon einer "schwachen Regierung" sprechen, urteilten gestern, diemärkischen Sozialdemokraten seien "nach fast 30 Regierungsjahrenausgezehrt" und stellten fest: "Es ist was faul im Staate".Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasKalbitz, teilt dazu mit:"Die Ergebnisse der rot-roten Landesregierung und desMinisterpräsidenten Woidke sind in beinahe allen Politikbereichentrostlos und bedauernswert. Das zentrale Regierungsvorhaben derLegislaturperiode - die unsägliche Kreisgebietsreform - lag schon voreinem drohenden Volksentscheid in Trümmern. Etwa zehn Monate nachWoidkes verzweifelter Rücktrittsdrohung im Zuge derKreisgebietsreform kann man nur feststellen, dass Woidke diesenZeitpunkt für einen würdigen Rücktritt hätte nutzen sollen. Dass demMinisterpräsidenten im Laufe der Wahlperiode ein halbes DutzendMinister abhandengekommen sind und sich nun auch noch die Presseabwendet, steht sinnbildlich für die Tatsache, dass Rot-Rot einfachzum Davonlaufen ist.Die Bilanz des Scheiterns und keine Ideen und Perspektiven dieserRegierung für ihre Restlaufzeit erregen beinahe Mitleid, wenn esnicht darum ginge, dass unsere Zukunft und die unserer Kinder durchdie Mischung aus Ideologie, Unfähigkeit und Nichtstun gefährdetwerden. Für Woidke, vor allem aber für die Brandenburger ist eshöchste Zeit, dass mit der Landtagswahl der überfällige politischeWechsel eingeleitet wird. Die Zeit ist reif für einen Neuanfang imLand. Das haben wir auch durch den enormen Zuspruch amBrandenburg-Tag gesehen, an dem die Bürger zu Hunderten zum Infostandder AfD-Fraktion kamen, mit uns sprechen wollten und auch dort dieAltparteien sehr blass aussehen ließen."