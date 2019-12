Fünf Jahre Uni sind nicht in zwei Wochen nachzuholen (Leitartikel von Fatima Krumm)

Düsseldorf (ots) - Immer wieder die Lehrer. Zu viele in den falschen Fächern, zuwenige an der richtigen Schulform. Wenn der Präsident des deutschenLehrerverbands die Schmalspur-Qualifikation von Quereinsteigern als Verbrechenan Kindern bezeichnet, ist das zwar juristisch gesehen ein falscher Begriff. VomLaienverständnis her liegt er aber vollkommen richtig.Ohne qualifizierte Lehrkräfte werden Kinder ihrer Chancen beraubt. Vor allem dieGrundschule, in der mit Lesen und Schreiben die Grundlagen für die spätereLeistungskompetenz gelegt werden, muss jedem Kind das Beste bieten. Die neustenPisa-Ergebnisse zeigen, dass ein Fünftel der Schüler nur unzureichend bis garnicht lesen kann. Da braucht es erst recht geballte Kompetenz im Klassenzimmer.Wer lesen und schreiben kann, kann es noch lange nicht kompetent vermitteln.Kinder zu alphabetisieren bedarf besonderer pädagogischer und didaktischerKenntnisse. Ein Lehramtsstudium dauert im Schnitt fünf Jahre, das Referendariatje nach Land ein bis zwei Jahre. Erst danach ist eine Lehrkraft vollständigqualifiziert, Schüler eigenständig zu unterrichten. Neben dem Fachwissen - dasim Unterricht meist eine untergeordnete Rolle spielt - geht es um Lernstrategienund Kompetenzorientierung, um Motivation und darum, den Kessel der Konflikte imüberaus heterogenen Sozialgefüge auf Sparflamme zu halten. Das lernt man nichtin einem Zwei-Wochen-Seminar. Inklusion und Integration managt auch niemandintuitiv.Das Problem ist auch, dass viele denken, weil sie selbst mal Schulkind waren,wüssten sie, wie der Beruf funktioniert. Nein. Lehrer sein bedeutet nicht, sichvor die Klasse zu stellen und ein bisschen was zu erzählen, während die Kinderstillsitzen. Das war vielleicht mal so. Zumal der Frontalunterricht mittlerweileverpönt ist. Binnendifferenzierung und individuelle Lernpläne sind die Methodendes Zeitgeistes. Wenn die Quereinsteiger darauf nicht optimal vorbereitetwerden, sind nicht nur die Kinder die Leidtragenden. Auch der motiviertesteQuereinsteiger wird nicht lange durchhalten, wenn ihm keine ausreichendenpädagogischen und didaktischen Mittel an die Hand gegeben werden. Mit Motivationallein ist das nicht zu stemmen.Quereinsteiger sind eine gute Stütze, um die Not zu überbrücken. Keinesfallsdürfen sie ohne Nachqualifikation dauerhaft unterrichten. Kinder haben einenAnspruch auf gute Bildung. Und Eltern darauf, dass ihre Kinder in der Obhut vonFachkräften sind. Sollten Eltern merken, dass Unqualifizierte vor ihren Kindernstehen, könnte das zudem den Boom von Privatschulen fördern, soziale Trennunginklusive.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62556/4480671OTS: Westdeutsche ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell