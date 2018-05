Hamburg (ots) - Über fünf Jahre hat Annette Ramelsberger für dieSüddeutsche Zeitung den NSU-Prozess begleitet. Im NDR Medienmagazin"Zapp" zieht die Gerichtsreporterin nun eine erste Bilanz, und dieist durchwachsen: "Der NSU ist nicht vorbei", so Ramelsberger. "DieKanzlerin hat gesagt, so etwas darf nicht mehr passieren, wir werdenalles tun, um das aufzudecken. Und nach fünf Jahren kann ich nursagen, ich glaube nicht, dass sowas nicht noch mal passieren kann."Seit mittlerweile 426 Verhandlungstagen (Stand 16. Mai 2018) läuftvor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen die mutmaßlicheRechtsterroristin Beate Zschäpe und vier weitere Unterstützer desNSU-Trios, bestehend aus Zschäpe und den verstorbenen Uwe Böhnhardtund Uwe Mundlos. Gemeinsam sollen sie für zehn Morde, zweiSprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle verantwortlich sein. Indiesen Tagen halten die Verteidiger ihre Schlussplädoyers.Annette Ramelsberger saß nahezu an jedem Prozesstag auf derPressetribüne. "Der Prozess ist eine Tiefenbohrung in die deutscheGesellschaft. Der Blick in den Abgrund. So klar und so eindeutig, wieSie ihn nirgendwo sonst kriegen. Sie sehen den möglichen Tätern insGesicht. Sie sehen den Helfern ins Gesicht. Sie kriegen das allesvollkommen unvermittelt. Das ist nicht nur juristisch interessant.Sie kriegen ein Panoptikum der deutschen Nachwendezeit mit allenVerwerfungen, mit allen Fehlern. Sie können so genau in die deutscheGeschichte gucken wie nirgendwo sonst."Als Journalistin hatte sie sich bereits in den 90er-Jahrenintensiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. "Ich warständig in Hintergrundrunden, beim Verfassungsschutz, beim BND. Undimmer, wenn ich die Frage stellte 'Gibt es eine braune RAF?', dannhieß es 'Nee, gibt es nicht. Die Rechten sind zu doof dazu, habenkeine Führungsfigur, und wenn die sowas planen würden, wüssten wires'. Und dann ist es doch genauso gewesen: Es gab eine braune RAF.Und es hat keiner mitgekriegt."Auch die Journalisten nicht. Die Erschütterung über diesesVersäumnis ist wesentlicher Teil ihres Antriebs: "Nachdem wir erkannthaben, was da Sache ist, wollen wir es jetzt endlich ernst nehmen.Wir wollen den NSU und vor allen Dingen den NSU-Prozess ernst nehmen.Auch die Opfer."Gemeinsam mit ihrer Kollegin Wiebke Ramm fertigt AnnetteRamelsberger von jedem Prozesstag ein detailliertes Wortprotokoll.Einmal im Jahr werden die Protokolle in einer Sonderausgabe desSZ-Magazins veröffentlicht. "Es gibt niemand, der diesen Prozessaufnimmt. Da gibt es kein Tonband, das mitläuft. Es gibt kein Video,das mitläuft. Und wir haben uns dann verpflichtet, wir machen diesesProtokoll, weil es ein historischer Prozess ist und wir es nichtnachvollziehen können, dass dieser Prozess nicht in jedem Detailnachgezeichnet wird."Auf zwei Jahre hatte sie sich ursprünglich eingestellt, jetzt sindfünf daraus geworden. Eine enorme Belastung für alle Beteiligten."Der Prozess verändert einen stark. Er liegt wie ein Betondeckel aufder Seele, und man weiß überhaupt nie, wann er endlich weggeht, weildieser Prozess ja immer weitergeht. Sie sind so vollkommenfremdbestimmt. Wir kennen uns alle, wir wissen, dass wir da zusammenin diesem Gerichtssaal sitzen und nicht voneinander loskommen. Biszum Ende. Das ist für einen Journalisten glaube ich noch schlimmerals für jemand anderen. Weil man ja neue Themen liebt, wieder wasNeues anzufangen, und Sie können nicht."Selbst in der eigenen Redaktion sei es nicht immer leicht, dasThema NSU zu platzieren: "Ich bin der Quälgeist, der die Redaktionimmer wieder dran erinnert, heute ist ein wichtiger Tag, heute istein wichtiger Zeuge, wir sollten heute eine große Zusammenfassungschreiben, was in dieser Woche passiert ist", so Ramelsberger. "Undalle anderen kommen natürlich und sagen: Wir haben eineRegierungsbildung, wir haben eine geplatzte Koalition, wir habeneinen neuen Ministerpräsidenten, das ist alles neu, neu, neu. ImNSU-Prozess ist nichts mehr neu. Wir wissen mittlerweile alles. Unddann einer Redaktion vollkommen gegen das eigentliche journalistischeSelbstverständnis zu sagen, wir müssen über Dinge berichten, die wirschon kennen. Das ist eigentlich wirklich schon contra professionem,und trotzdem muss ich es tun."Die Chancen stehen nicht schlecht, dass einer der längsten undaufwendigsten Prozesse der deutschen Geschichte diesen Sommer doch zuEnde geht. Die Bundesanwaltschaft fordert für die HauptangeklagteBeate Zschäpe eine lebenslange Freiheitsstrafe und anschließendeSicherungsverwahrung. Ihre Verteidiger fordern maximal zehn JahreHaft. Ralf Wohlleben, der wegen Beihilfe vor Gericht steht, soll zuzwölf Jahren Gefängnis verurteilt werden, seine Verteidigung hält ihnfür unschuldig.Annette Ramelsberger hofft auf ein klares Urteil, noch vor derSommerpause: "Ich wünsche mir, dass der Rechtsstaat klar macht, dassder Rechtsstaat denen gewachsen ist, die ihn in Frage stellen wollenund die so tun, als wenn sie das Recht in eigene Hände nehmenkönnten. 