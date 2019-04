Fünf Jahre nach Entführung von Chibok / Noch immer verschleppt Boko Haram junge Frauen in Nigeria

Hamburg (ots) - Fünf Jahre nachdem die islamistische Terrormiliz276 Schülerinnen aus einem Internat in der Stadt Chibok im NordostenNigerias verschleppt hat, befinden sich noch mindestens 100 Mädchenin der Gewalt der Entführer. Genauso wie tausende weitere Mädchen,deren Schicksale es nicht in die Weltöffentlichkeit geschafft haben.Noch immer werden in Nigeria regelmäßig Mädchen und Frauen entführt -ihre Zahl wird seit Ausbruch der humanitären Krise in der Region umden Tschadsee vor zehn Jahren auf über 2000 geschätzt. Sie werdenvergewaltigt, geschlagen, geschwängert oder alsSelbstmordattentäterinnen missbraucht."Wir müssen verhindern, dass diese Mädchen weiterhin alsKriegswaffen für den Terror instrumentalisiert werden. Gleichzeitigmüssen wir erkennen, dass wir es ohne sie nicht schaffen werden,diese Krise zu überwinden", warnt Maike Röttger, Geschäftsführerinder Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland.Auch zehn Jahre nach Ausbruch der humanitären Katastrophe ist BokoHaram noch immer in großen Teilen von Nigerias Nordosten sowie in denangrenzenden Ländern Kamerun, Niger und Tschad aktiv. MillionenMenschen sind weiterhin auf der Flucht. Elf Millionen Menschen sindtäglich auf Hilfe zum Überleben angewiesen, die Hälfte davon Kinder.Der Jahrestag der Entführung von Chibok am 14. April zeigt, wie sehrMädchen und junge Frauen in dieser Region traditionell unterdrücktwerden - eine Tatsache, die letztlich auch Mitauslöser und Treiberdieser humanitären Krise ist.Maike Röttger: "Das perfide Ziel von Boko Haram ist es, Bildungfür Mädchen und Frauen zu verhindern. Deshalb ist es umso wichtiger,dass wir ihnen zuhören und ihre Stärke erkennen. Gemeinsam mit ihnenkönnen wir es schaffen, tradierte Rollenmuster aufzubrechen und soden Kreislauf aus Armut, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und fehlendenPerspektiven zu durchbrechen - Faktoren, die wie Treibstoff für diezunehmende Radikalisierung junger Menschen durch Boko Haram wirken."Eine Studie von Plan International zur Situation von Mädchen inder Tschadsee-Region hat gezeigt, dass Angst vor Überfällen undEntführungen durch Aufständische sowie vor sexueller und physischerGewalt ihren Alltag bestimmen. Die Gefahr geht dabei nicht nur vonBoko Haram aus, sondern auch von Sicherheitskräften, Nachbarn oderder eigenen Familie. Jedes fünfte Mädchen zwischen zehn und 19 Jahrengab in der Befragung an, im vergangenen Monat geschlagen worden zusein. Nahezu alle Mädchen berichteten, keinen Einfluss auf ihr Lebenzu haben.Plan International hat ein länderübergreifendes Programm inNigeria, Niger und Kamerun, das vor allem Kinder und Jugendlichesowie von Gewalt betroffene junge Frauen im Fokus hat. Da Schulenbevorzugte Ziele von Terrorakten durch Boko Haram sind, führt Planauch das Pilotprojekt "mobile Schulen" durch, bei dem Lehrkräfte inentlegene Dörfer fahren, um dort Kinder zu unterrichten, derenSchulen zerstört wurden oder deren Schulwege zu gefährlich sind. Sosoll verhindert werden, dass Mädchen und Jungen über Jahre Bildungverloren geht.Ergebnisse aus der Plan-Studie zur Situation von Mädchen in derTschadsee-Region:- Jedes dritte befragte Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren fühltsich im häuslichen Umfeld nicht sicher.- Laut Aussage der Mädchen sind sie seit der Krise einem nochgrößeren Risiko ausgesetzt, vor ihrem 18. Geburtstagzwangsverheiratet zu werden. Über die Hälfte der verheiratetenMädchen in der Region ist bei der Hochzeit zwischen 14 und 15Jahre alt.- Mehr als die Hälfte der Mädchen gab zudem an, in letzter Zeithungrig schlafen gegangen zu sein, weil es nicht genügendLebensmittel gibt.- Besonders kritisch ist die Situation für Mädchen, die von ihrenFamilien getrennt wurden: Um ihr Überleben zu sichern, arbeitensie oft als Hausangestellte in sklavenähnlichen Verhältnissen.Viele von ihnen berichten, von ihren Arbeitgebern sexuellmissbraucht oder vergewaltigt worden zu sein.- Fast ein Zehntel der Mädchen gab an, kürzlich sexualisierteGewalt erlebt zu haben.- Der Report zeigt nicht nur auf, wo die Probleme liegen, er gibtden Mädchen auch eine Stimme, um ihre Träume und Bedürfnisse zubeschreiben. So wünscht sich ein Großteil von ihnenBerufstrainings, um die Familie finanziell unterstützen zukönnen. Gleichzeitig war den meisten Mädchen der Besuch einerSchule sehr wichtig.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V.Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278,presse@plan.deAnabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 61140-146, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell