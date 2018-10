Fünf Gründe, warum sich eine neue Heizungspumpe lohnt

Berlin (ots) - Mit dem Herbst startet die Heizsaison. Wer es dannzuhause warm haben möchte, zahlt oft einen hohen Preis: AlteHeizungspumpen gehören zu den größten Stromfressern im Haushalt. Mitdem Einbau moderner Pumpen sparen Verbraucher schon ab diesem WinterStrom. Noch bis 2020 wird der Einbau vom Staat gefördert. Warum sichder Pumpentausch außerdem lohnt, erklärt das Serviceportalwww.intelligent-heizen.info.Sie gehört zu den größten Stromfressern im Haushalt: DieHeizungspumpe transportiert das warme Heizwasser zu den Heizkörpern.In den meisten Haushalten arbeiten Pumpen, die seit zehn oder mehrJahren ihren Dienst verrichten. Auch wenn sie oftmals noch gutfunktionieren, gibt es viele gute Gründe für den Einbau neuer Geräte.1. Strom sparenIm Gegensatz zu modernen Modellen arbeiten veraltete Pumpen nichtnach Bedarf, sondern immer mit der gleichen Leistung. Dadurchverursachen sie bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs im Haushalt.Der Austausch einer alten 80-Watt-Umwälzpumpe gegen eine moderne10-Watt-Hocheffizienzpumpe senkt beispielsweise die jährlichenStromkosten um rund 100 Euro. Zum Vergleich: Mit dem eingespartenStrom ließen sich rund 370 Waschgänge durchführen.2. Staatliche Förderung erhaltenWer alte Heizungs- und Warmwasserzirkulationspumpen vom Fachmannerneuern lässt, erhält einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent derNettokosten - vorausgesetzt, die Heizung ist seit mindestens zweiJahren in Betrieb. Der Pumpentausch kostet im Schnitt rund 400 Eurobrutto. Mit dem Zuschuss verringern sich die Kosten um 100 Euro. Fürdie Förderung muss man sich vorab auf der Website des Bundesamtes fürWirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) registrieren.3. Wartung- und Reparaturkosten reduzierenHeizungspumpen verschleißen mit der Zeit. Eine neue Pumpe senktdas Risiko für Störungen und Ausfälle der Heizungsanlage. Dadurchverringern sich auch die Wartungs- und Reparaturkosten. Aber auchwenn die alte Pumpe noch einwandfrei arbeitet, lohnt sich der Umstiegdurch die Einsparungen beim Stromverbrauch.4. Klima schonenVeraltete Pumpen verbrauchen unnötig viele Kilowattstunden Stromund setzen dadurch große Mengen an klimaschädlichen CO2-Emissionenfrei. Der Pumpentausch tut also auch dem Klima gut.5. Effizienter heizenEine moderne Heizungspumpe ist ein wichtiger Schritt zu einereffizienten Heizung. Um das volle Sparpotential auszunutzen, solltedas ganze System hydraulisch abgeglichen werden. Das sorgt dafür,dass weder zu viel noch zu wenig Heizwasser zu den Heizkörperngelangt. Auch diese Maßnahme bezuschusst der Staat mit 30 Prozent derNettokosten, auch in Kombination mit weiteren Investitionen inenergiesparende Heiztechnik. Nähere Informationen zur Förderung gibtes unter www.intelligent-heizen.info.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist einAngebot des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007informiert das Serviceportal technologieoffen undenergieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftlicheHeizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sieunter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizenund aktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Pressekontakt:Corinna Olszok | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-28 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell