Fünf Gründe für die Basis guten Schlafens / Casper launcht Lattenrost auf deutschsprachigem Markt (FOTO)

Berlin (ots) -Es gibt viele Komponenten, die unseren Schlaf positiv beeinflussenkönnen. Absolute Stille, Dunkelheit, eine angenehme Zimmertemperaturund ein Glas Milch vor dem Schlafengehen zum Beispiel. So wie inallen Lebensbereichen gilt aber auch hier: Bei den Basics fängt esan. Neben der idealen Matratze sorgt vor allem der Lattenrost fürerholsame Nächte und glückliche Tage.Casper präsentiert nun einen Lattenrost(www.casper.com/lattenrost) auf dem deutschsprachigen Markt undzeigt, warum dieser die Schlafqualität enorm verbessert:1. Die optimale Unterstützung für Frühaufsteher und NachteulenDurch den Lattenrost wird das Körpergewicht beim Schlafen optimalverteilt. Die einzelnen Holzlatten sorgen dafür, dass die Stellen,die extra Support benötigen, unterstützt und entlastet werden. AndereAreale hingegen können ideal einsinken. So gehören Rückenschmerzenbald der Vergangenheit an.2. Nachhaltige Erholung, Tag für TagDie Stabilisierung und Abfederung des Körpers durch den Lattenrostbeeinflusst auch unsere Erholung. Wenn die Rückenmuskeln entspannenkönnen, entspannt sich der ganze Körper und auch unser Kopf. MehrEnergie für den nächsten Tag ist die Folge - und vielleicht auch eineTasse Kaffee weniger am nächsten Morgen.3. Bitte nicht ins Schwitzen kommenDer Lattenrost ist wichtig für die Luftzirkulation der Matratzeund verhindert den Stau von Feuchtigkeit unter dieser. Ob bewusstoder unbewusst - Erwachsene schwitzen in der Regel einen halben LiterKörperflüssigkeit pro Nacht. Keine Belüftung ist weder für dieMatratze, den Boden oder den Schläfer selbst erfreulich. Währendheißer Sommernächte sorgt der Lattenrost so auch dafür, dass wireinen kühlen Kopf und Körper bewahren.4. Halt, der hältSchon einmal auf Holzlatten geschlafen? Die beliebte Alternativezum Lattenrost verrutscht bei den kleinsten Bewegungen. Das Beziehenvon frischer Bettwäsche, das Umräumen vom Bett und die Bewegungenbeim Schlafen werden so gerne zu einer kleinen Herausforderung. Miteinem Lattenrost bleibt hingegen alles dort, wo es hingehört.5. Vollkommener Komfort und vollkommene ErholungEin Lattenrost ist kein Muss, verbessert aber enorm dieSchlafqualität. In Verbindung mit der passenden Matratze bietet erdie volle Komfort-Erfahrung und eröffnet ganz neue Schlaf- undTraumwelten!Der Casper Lattenrost ist aus massivem Buchen- und Birkenholzgefertigt und hat 30 Federleisten, die in einem Abstand von 3 cmangeordnet sind. Er wurde auf Stabilität und Langlebigkeit getestetund wird in Deutschland hergestellt. Die Festigkeit des Lattenrostskann individuell angepasst werden und das Kopfteil ist verstellbar.Er ist klappbar und kinderleicht aufzubauen.Die Preisspanne des Casper Lattenrosts liegt zwischen 160 EUR fürdie Größe 80 x 200 cm und 240 EUR für 140 x 200 cm. Er ist im CasperOnline Shop (www.casper.com/lattenrost) erhältlich und wird in derCasper Box nach Hause geliefert.