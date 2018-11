Fünf Bücher stehen auf der Shortlist für den 10. NDR Kultur Sachbuchpreis

Hamburg (ots) - Die Jury hat entschieden: Fünf Bücher sind noch imRennen um den NDR Kultur Sachbuchpreis 2018. Auf der Shortlist stehenfolgende Titel:- "Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen" von JuliaEbner (wbg Theiss)- "Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929"von Wolfram Eilenberger (Klett-Cotta)- "Die Geschichte von Adam und Eva. Der mächtigste Mythos derMenschheit" von Stephen Greenblatt (Siedler)- "Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können" vonSteven Levitsky und Daniel Ziblatt (DVA)- "Jenseits des Westens. Für ein neues kosmopolitisches Denken" vonStefan Weidner (Hanser).Joachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk:"Wir haben diesmal intensiv und durchaus kontrovers über die Fragenachgedacht: Welche Rolle spielen eigentlich die Zeiten, in denen wirleben, für die Bücher, die es zu bewerten gilt? Und wir sind zu demErgebnis gekommen: Wir können uns von dem, was wir heute in derwestlichen Welt erleben - aber auch an autokratischen Entwicklungenweltweit -, nicht vollständig entkoppeln. Das spiegelt unsereShortlist wider."Den diesjährigen Siegertitel gibt die Jury am Montag, 12.November, bekannt. Der mit 15.000 Euro dotierte NDR KulturSachbuchpreis wird dann im Rahmen einer feierlichen Gala auf SchlossHerrenhausen in Hannover am Mittwoch, 21. November, der Gewinnerinoder dem Gewinner überreicht. Ehrengast ist Bundestagspräsident Dr.Wolfgang Schäuble. Auch der Förderpreis Opus Primum derVolkswagenStiftung wird an diesem Abend vergeben. NDR Kulturüberträgt die Preisverleihung ab 19.00 Uhr live im Radio und imVideostream auf www.NDR.de.Bereits zum zehnten Mal zeichnet NDR Kultur das beste in deutscherSprache erschienene Sachbuch des Jahres aus. Das Kulturprogramm desNDR hat den Preis 2009 ins Leben gerufen, heute zählt er zu denbedeutendsten dieses Genres im deutschsprachigen Raum. Über diePreisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury. Wichtigste Kriterienfür die Auszeichnung mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis: Das Werk sollkomplexe Zusammenhänge und relevante Themen für ein breites Publikumverständlich darstellen, neue Perspektiven eröffnen und die Lust amDiskurs anregen.Der Jury für den NDR Kultur Sachbuchpreis gehören außer JoachimKnuth an: Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin desWissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung; Dr. FranziskaAugstein, Autorin der "Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt,Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. JohannHinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche inDeutschland; Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär derVolkswagenStiftung; Hilal Sezgin, Publizistin; und Dr. Regula Venske,Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland.Weitere Informationen finden Sie im Internet unterwww.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dePresseanfragen bitte an NDR Presse und Information, Tel.:040/4156-2300, Mail: presse@ndr.de. Akkreditierungen für diePreisverleihung über medienbuero, Uta Fliegel,u.fliegel@medienbuero.eu, 0172/455 49 53.http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell