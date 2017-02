Fünf Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Mediengruppe RTL Deutschland

Köln (ots) - Bei der gestrigen Verleihung des DeutschenFernsehpreises 2017 in den Düsseldorfer Rheinterrassen konnte sichdie Mediengruppe RTL Deutschland insgesamt über fünf Auszeichnungenfreuen: RTL und VOX nahmen jeweils zwei Trophäen mit nach Hause - RTLNITRO eine.Wie schon 2016 wurde die VOX-Serie "Club der roten Bänder" auch indiesem Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "BesteSerie" ausgezeichnet. "Krankenhausserie neu erfunden: Die, die sonstnirgendwo vorkommen, ohne Rührseligkeit in den Mittelpunkt zustellen, ist ein Verdienst und klappt nur selten", begründete dieFernsehpreis-Jury ihre Entscheidung. Die dritte und letzte Staffelder Bantry-Bay-Produktion zeigt VOX im Herbst 2017.Der zweite Fernsehpreis für VOX ging an "Kitchen Impossible". DasKoch-Format setzte sich in der Kategorie "Bestes FactualEntertainment" durch. "Guter Geschmack kennt weder Grenzen nochGegner. Wenn sich Tim Mälzer mit seinen Koch-Rivalen duelliert, istgute Unterhaltung garantiert", urteilte die Jury des DeutschenFernsehpreises über das von Endemol Shine Germany produzierteVOX-Format. In der Koch-Competition, die auch für den Grimme-Preisnominiert ist, stellen sich die Besten der deutschsprachigenKoch-Zunft scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, umihre Koch-Ehre zu verteidigen - egal wo.Für RTL gingen beide Preise an "Winnetou". So wurde der Dreiteilerum den legendären Apachen-Häuptling und Old Shatterhand in derKategorie "Beste Musik" (Heiko Maile) und "Beste Ausstattung"(Matthias Müsse) mit dem diesjährigen Deutschen Fernsehpreisausgezeichnet.Ebenfalls zu den Preisträgern der Mediengruppe RTL zählt dasRTL-NITRO-Format "NITRO Autoquartett". In der Kategorie "Bestepersönliche Leistung/Moderation Unterhaltung" wurde Nils Bomhoff alsTeil von Rocket Beans für seine Moderation des "NITRO Autoquartetts"ausgezeichnet.Der 18. von ARD, RTL, SAT.1 und dem ZDF gestiftete DeutscheFernsehpreis wurde am 2. Februar 2017 in den DüsseldorferRheinterrassen verliehen. Ausgezeichnet wurden die bestenProduktionen und Einzelleistungen des Jahres 2016. Die diesjährigeJury unter dem erneuten Vorsitz von "TV Spielfilm"-Chefredakteur LutzCarstens bestand aus Caroline Peters (Schauspielerin), NicoleRosenbach (freie Fernsehautorin), Bettina Josmann (ProducerinCaligari Entertainment), Jakob Krebs (Leitung dctp.tv undGeschäftsführer dctp), Philipp Laude (Comedian undYouTuber/Ex-"Y-Titty"), Thomas Lückerath (Chefredakteur undGeschäftsführer Medienmagazin DWDL), Peter Nadermann (Produzent undGeschäftsführer Nadcon Film GmbH), Marcus Uhl (GeschäftsführerBilderfest GmbH) sowie Wilfried Urbe (freier Medienjournalist). DerEhrenpreis der Stifter ging in diesem Jahr an Senta Berger.Pressekontakt:Laura LeszczenskiUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221 45 67 42 02laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell