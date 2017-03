Die Füllung im Zahn lassen! - Experte rät von vorsorglicher Amalgam-Entfernung ab

Baierbrunn (ots) - Allen Ängsten vor angeblichen Beschwerden durchAmalgam zum Trotz - nach Expertenmeinung sollten Zahnfüllungen nichtvorsorglich herausgebohrt werden. "Intakte Amalgamfüllungen zuentfernen, wäre ein zahnmedizinischer Kunstfehler", warnt ProfessorFranz-Xaver Reichl, Dentaltoxikologe an der Zahnklinik derUniversität München, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". DurchFüllungen nehmen wir sehr wenig Quecksilber in den Körper auf,weniger zum Beispiel als mit der Nahrung. Reichl betont, die Mengeliege weit unter den gesundheitsgefährdenden Grenzwerten. Nur wenneine Füllung aufgebohrt werde, könne Quecksilber in geringen Mengenfreigesetzt werden. Lediglich bei einer Allergie gegen Quecksilber,die jedoch selten auftrete, macht laut Reichl eine Beseitigung derFüllungen Sinn. Jedoch seien Allergien gegen Kunststofffüllungenhäufiger. Von der bisweilen auch von Zahnärzten propagiertenStrategie, das Quecksilber medikamentös aus dem Körper zu entfernen,rät der Experte entschieden ab. "Dabei werden auch allelebenswichtigen Spurenelemente mit ausgeleitet, die dann exakt in dergleichen Konzentration wieder zugeführt werden müssen." Das sei abernicht machbar, und bei Patienten komme es im Anschluss oft zuStoffwechselstörungen mit schweren Krankheitsbildern.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell