Fuelcell Energy: Das wird jetzt entscheidend!

Die Aktie der Fuelcell Energy kann im heutigen Vormittagshandel in den USA einen Kursanstieg um 7,73 Prozent vollziehen und steigt in der Spitze bis auf 8,45 US-Dollar an. Damit erreichen die Bullen allerdings nicht mehr als einen Ausgleich der schweren Verluste vom Vortag.

Nun gilt es, die nach dem Tief vom 2. Dezember bei 6,52 US-Dollar gestartete Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



