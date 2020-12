Fuelcell Energy: Das reicht noch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Aktie der Fuelcell Energy kann im heutigen Vormittagshandel in den USA wieder einen kräftigen Kursanstieg vollziehen. Der Kurs steigt um beinahe zehn Prozent an und verbessert sich in der Spitze bis auf 8,68 US-Dollar. Erneut gleichen die Bullen damit nicht nur die schweren Verluste vom Vortag aus, sondern sie dringen auch bis an den Abwärtstrend seit dem Hoch vom ...



