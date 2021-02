Fuelcell Energy: Die neue Woche startet mit einem neuen Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die neue Börsenwoche startete gestern für die in der Aktie der Fuelcell Energy Inc. investierten Anleger ausgesprochen erfreulich, denn der Wert konnte seinen im Herbst begonnen Anstieg weiter fortsetzen und das am 28. Januar bei 25,00 US-Dollar ausgebildete Hoch signifikant überwinden.

In der Spitze drang der Kurs auf ein neues Allzeithoch bei 26,52 US-Dollar vor. Sehr erfreulich für die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung