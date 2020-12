Fuelcell Energy: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Ihren extrem steilen Anstieg seit Mitte November beendete die Aktie der Fuelcell Energy am 24. November auf einem Hoch bei 11,31 US-Dollar. Hier ging der Wert in eine Korrektur über, aus der sich schnell ein neuer Abwärtstrend entwickelte. Er konnte in den letzten Tagen gebrochen werden, denn es ist dem auf dem Tief vom 2. Dezember bei 6,52 US-Dollar gestartete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung