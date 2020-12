Fuelcell Energy: Wie viel Kraft haben die Bullen noch?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

In den letzten Wochen vollzog die Aktie der Fuelcell Energy eine Aufwärtsbewegung, die in ihrer Steilheit unzweifelhaft an eine Fahnenstange erinnert. Für gewöhnlich haben derartige Entwicklungen nie allzu lange Bestand. So verwundert es nicht, dass der Kurs am 24. November nach seinem neuen Hoch bei 11,31 US-Dollar direkt wieder den Rückwärtsgang einlegte und bis auf 6,58 US-Dollar zurückfiel.

Es gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung