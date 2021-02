Fuelcell Energy: Die Entscheidung naht

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Aktie der Fuelcell Energy Inc. startet im November einen dynamischen Anstieg. Er wurde auch im neuen Jahr zunächst fortgesetzt und ließ den Kurs am 10. Februar in der Spitze bis auf 29,44 US-Dollar vordringen. Nach diesem Hoch ging der Wert in eine Konsolidierung über. Es hat sich ein steiler neuer Abwärtstrend ausgebildet.

Er bildete in der Vorwoche bei 18,44 ...



