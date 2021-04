Fuelcell Energy-Aktie: Hoffentlich geht das gut!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Aktie der Fuelcell Energy Inc. hat sich in den letzten Tagen in eine ziemlich unangenehme Lage hineinmanövriert, denn der Kurs ist im Anschluss an das Hoch vom 1. April bei 15,55 US-Dollar, mit dem der 50-Tagedurchschnitt erreicht wurde, wieder in eine Abwärtsbewegung übergegangen.

Unangenehmer als das erneute Scheitern am 50-Tagedurchschnitt wirkt derzeit, dass der Kurs kurz davor steht, die ...



