Fuelcell-Aktie: Das ist alles ganz normal!

Fuelcell-Aktie: massive Anstiege waren hier zu sehen, so ist das Wertpapier von Ende 2020 von im Tief bei 1,39 bis auf 24,50 EUR in kürzester Zeit angezogen. Da war eine Korrektur natürlich überfällig. Üblicherweise fällt der Kurs dann in den Fibonacci-Retracement-Bereich von 38,2 bis 61,8 %. Genau das ist hier auch passiert.

